目的地天候不佳 美軍2架「超級種馬」直升機緊急降落日本大分機場

2架美國海軍陸戰隊運輸直升機於24日下午在日本大分機場緊急降落，所幸無人傷亡，原因為目的地天氣狀況不佳。（圖翻攝自X/@obs_hodo）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊2架運輸直升機於24日下午在日本大分機場緊急降落，所幸無人傷亡，原因為目的地天氣狀況不佳。

根據《大分放送》報導，大分機場方面表示，機場收到這2架被稱為「超級種馬」的CH-53E軍用直升機的降落請求，緊急降落並非機械故障所致，而是因為原定目的地的天氣狀況不適合飛行。

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大分機場表示，目前2架美軍直升機都已經重新起飛，離開機場。

這次緊急降落事件並未影響大分機場的正常運作，所有民航班機均按照原定時刻表正常起降。

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