無人機護電纜 美陸戰隊首度參與北約「波羅的海哨兵」

波羅的海2條海底光纖通訊電纜於2024年11月中旬遭到破壞，中國散裝貨船「伊鵬三號」涉有重嫌。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，美國陸戰隊首次派遣約40名士兵至芬蘭，參與北約「波羅的海哨兵行動」（Baltic Sentry），保護該地區海底電纜與其他關鍵水下基礎設施。美軍這次部署象徵對區域安全的承諾，並反映北約對波羅的海戰略資產的重視。

這批美軍來自駐德國的歐非陸戰隊（Marine Forces Europe and Africa），其主要任務是利用RQ-20「美洲獅」（Puma）無人偵察機，執行監視與偵察行動。這些無人機能夠適應海上、陸地環境，並為北約盟軍提供即時情報，以確保區域內關鍵基礎設施的安全。這次行動的背景是去年12月，北約10個成員國的海底電纜與管線遭到破壞，促使北約啟動加強防護措施。

美國陸戰隊員2022年在日本演習中發射RQ-20「美洲獅」（Puma）無人偵察機。同款無人機現正部署於波羅的海，協助保護海底電纜。（圖取自美國陸戰隊官網）根據美國陸戰隊發布的聲明，這支部隊將與芬蘭國防軍協調行動，並針對該地區潛在威脅進行監控與回應。芬蘭於2023年正式加入北約，並積極參與區域安全行動，此次合作進一步鞏固了美、芬軍事關係。

近年來，波羅的海地區安全情勢趨於緊張，特別是俄烏戰爭爆發後，西方國家加強對歐洲關鍵基礎設施的保護。美國此次部署無人機部隊，展現其對北約盟友的支持，同時也提升了該地區的情報蒐集與監測能力。

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報導指出，此次行動顯示，美軍與北約在波羅的海的協作進一步加深，無人機監控技術將成為保護海底電纜與其他戰略資產的重要手段。未來，隨著北約盟國的合作深化，該地區的防禦能力預期將持續提升。

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