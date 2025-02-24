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烏俄戰爭屆滿三周年 愛沙尼亞總理赴基輔還要捐一萬發砲彈

2025/02/24 15:21

烏俄戰爭屆滿三周年 愛沙尼亞總理赴基輔還要捐一萬發砲彈愛沙尼亞總理米哈爾週一抵達基輔，參加俄羅斯全面入侵烏克蘭三週年紀念活動。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）週一抵達基輔，參加俄羅斯全面入侵烏克蘭三週年紀念活動。米哈爾這次訪問適逢愛沙尼亞獨立107週年紀念日，他日前也宣布，將提供烏克蘭1萬發砲彈、75萬份食品包等新一輪軍事援助，展現對烏克蘭的堅定支持。

綜合外媒報導，米哈爾將出席在基輔舉行的高級別國際峰會，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這場峰會匯集多位世界領袖，包括芬蘭、拉脫維亞和立陶宛的國家元首，以及來自加拿大、丹麥、冰島、挪威、瑞典和西班牙的總理。歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也將與會。

訪問期間，米哈爾將參加戰爭週年紀念活動，以及烏克蘭陣亡衛士的紀念儀式。米哈爾強調，愛沙尼亞將持續支持烏克蘭，直到實現和平，並驅逐侵略者的軍隊。愛沙尼亞政府同時表明支持烏克蘭，加入歐盟和北約的立場。

配合此次訪問，米哈爾日前已宣布，將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，包括1萬發砲彈和75萬份食品包。愛沙尼亞政府還承諾，將儘早提供價值超過1億歐元（約新台幣34億元）的國防工業產品。

自從戰爭爆發以來，愛沙尼亞一直是烏克蘭的重要軍事援助國，過去提供的援助包括標槍反裝甲飛彈系統、榴彈砲、砲彈、反戰車地雷、反戰車砲、機槍和野戰醫院等裝備。去年11月，愛沙尼亞已向烏克蘭提供新一批包含彈藥在內的軍事援助。

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