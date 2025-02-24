烏俄戰爭屆滿三周年 愛沙尼亞總理赴基輔還要捐一萬發砲彈

愛沙尼亞總理米哈爾週一抵達基輔，參加俄羅斯全面入侵烏克蘭三週年紀念活動。（彭博）



〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）週一抵達基輔，參加俄羅斯全面入侵烏克蘭三週年紀念活動。米哈爾這次訪問適逢愛沙尼亞獨立107週年紀念日，他日前也宣布，將提供烏克蘭1萬發砲彈、75萬份食品包等新一輪軍事援助，展現對烏克蘭的堅定支持。

綜合外媒報導，米哈爾將出席在基輔舉行的高級別國際峰會，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這場峰會匯集多位世界領袖，包括芬蘭、拉脫維亞和立陶宛的國家元首，以及來自加拿大、丹麥、冰島、挪威、瑞典和西班牙的總理。歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也將與會。

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訪問期間，米哈爾將參加戰爭週年紀念活動，以及烏克蘭陣亡衛士的紀念儀式。米哈爾強調，愛沙尼亞將持續支持烏克蘭，直到實現和平，並驅逐侵略者的軍隊。愛沙尼亞政府同時表明支持烏克蘭，加入歐盟和北約的立場。

配合此次訪問，米哈爾日前已宣布，將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，包括1萬發砲彈和75萬份食品包。愛沙尼亞政府還承諾，將儘早提供價值超過1億歐元（約新台幣34億元）的國防工業產品。

自從戰爭爆發以來，愛沙尼亞一直是烏克蘭的重要軍事援助國，過去提供的援助包括標槍反裝甲飛彈系統、榴彈砲、砲彈、反戰車地雷、反戰車砲、機槍和野戰醫院等裝備。去年11月，愛沙尼亞已向烏克蘭提供新一批包含彈藥在內的軍事援助。

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