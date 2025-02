胡塞飛彈、無人機通殺 美神盾艦斯托克戴爾號獲「最殺」美名

美國海軍斯托克戴爾號神盾驅逐艦(DDG 106),近期結束7個月的護航任務後返國,獲得熱烈歡迎。(取自美國海軍第三艦隊臉書)〔記者涂鉅旻/綜合報導〕美軍持續與盟軍於紅海護航船隻免於遭受「胡塞武裝」(Houthi,又譯青年運動)襲擊,也使參與任務的官兵獲得寶貴經驗與功績。美國海軍斯托克戴爾號神盾驅逐艦(DDG 106)近期結束7個月的護航任務後返國,獲得熱烈歡迎,該艦曾在一日之內,與另一艘軍艦合力擊落8架無人機、8枚飛彈,獲得「最殺」美名。

綜合美軍DVIDS網站及《星條旗報》報導,美國海軍所屬伯克級神盾驅逐艦「斯托克戴爾號」,已經在2月21日返回美國聖地牙哥,受到民眾的熱烈歡迎。這艘軍艦在7個月之前抵達紅海,隨著友軍一同進行亞丁灣、紅海船艦護航任務,多次擊落胡塞武裝的無人機、反艦彈道飛彈、反艦巡弋飛彈,並且全身而退。

《星條旗報》形容,斯托克戴爾號驅逐艦是美國海軍「最具殺傷力的驅逐艦」(The most lethal destroyer in the Navy),但這個稱號並未過譽。即使美國海軍未統整這艘軍艦在紅海執勤的最終戰果,但根據美國海軍揭露訊息,該艦與另一艘同級艦「斯普魯恩斯號」攜手,曾在去年11月單日擊落8架無人機、攔截8枚飛彈。

請繼續往下閱讀...

斯托克戴爾號神盾驅逐艦官兵的親友眷屬,熱烈歡迎這艘軍艦歸國。(取自美國海軍第三艦隊臉書)斯托克戴爾號驅逐艦艦長強森中校(Cmdr. Lauren Johnson)盛讚,斯托克戴爾號驅逐艦參與了第二次世界大戰以來,最複雜的海軍作戰行動,表現無限的勇氣與堅定奉獻精神,也應證海軍「最具殺傷力的驅逐艦」之名。

斯托克戴爾號為伯克級神盾驅逐艦「批次2A」一員,排水量約9500噸,艦上安裝了96單位的MK41垂直發射系統,可裝填「標準」系列、海麻雀防空飛彈、RUM-139垂直發射反潛火箭、戰斧巡弋飛彈等多種彈藥,還有強大的偵搜、反潛能力,是美國海軍相當倚賴的水面主力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法