擔憂被派去俄烏戰場送死 北韓傳出年輕人切斷食指逃避兵役

北韓援俄部隊傷亡慘重，許多年輕人為了逃避兵役紛紛切斷食指。圖為北韓領導人金正恩與士兵合影。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派遣部隊支援俄羅斯，但在與烏克蘭作戰時傷亡慘重，消息傳回國內後，出現許多年輕人為了逃避兵役紛紛切斷食指的情況，而北韓也對此做出改變，只要雙手還有1根手指就必須服役。

據《自由亞洲電台》報導，平安北道消息人士透露，北韓最初規定沒有右手食指者（不能扣扳機）可以免役，但由於缺少右手食指的人越來越多，因此改成雙手都沒有食指才不用當兵。

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不過，北韓軍方發現新規定推行之後，2隻食指殘缺的役男越來越多，甚至連已入伍的軍人也出現這種情況，只好繼續做出更改，從今年4月開始徵召的梯次，只有雙手都沒有手指的人才能免役。

北韓兩江道知情人士指出，派俄部隊死傷慘重的消息讓居民們相當恐懼，許多家長擔憂獨生子會被送上戰場，希望小孩能夠不用當兵，原本還有斷指免役的辦法，但在如此嚴格的規定出爐後，家長們都感到相當沮喪。

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