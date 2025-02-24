扯！俄傷兵被強迫回前線當炮灰 拄拐杖躲無人機悲慘畫面曝

俄羅斯將許多未妥善接受治療的傷兵送前線，他們拄著拐杖，步履蹣跚地遭到無人機攻擊。（圖擷自Telegram）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭屆滿3年，傳出俄羅斯將許多未妥善接受治療的傷兵送到前線，他們拄著拐杖，步履蹣跚地遭到無人機攻擊，相關畫面已於近期曝光。

據《CNN》報導，2名最近從俄羅斯控制區逃出的醫務人員爆料，受傷的俄羅斯士兵通常只得到最基本的護理，只要讓他們能夠重返戰場就好，而不是接受他們所需的完整治療。烏克蘭無人機操作員和俄羅斯士兵發布的前線畫面顯示，一些明顯腿部受傷的士兵，裹著繃帶、使用拐杖艱難前進，還有幾次在試圖用助行器逃跑時，被烏克蘭無人機鎖定攻擊。

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1名俄羅斯逃兵透露，他在前線受傷後僅接受了有限治療，然後獲得了1個月的休假。當他聽到受傷的人被送回前線後，立刻逃離了俄羅斯，他稱這是一個「單程票」，可能是為了減少對家屬的補償而設計的，「若士兵受到戰傷要支付家屬300萬盧布（約新台幣111萬元），但他們把殘疾人送回前線，如果人失蹤了，家屬就拿不到錢」。他說，「要證明的話，需要一具遺體，如果沒有遺體，那就這樣，對不起，再見。」

有西方官員指出，俄羅斯人正在將受傷的士兵循環送回戰場，這項舉措表明，莫斯科在不進行更廣泛的全面動員情況下，正企圖緩解日益增長的人力問題；烏克蘭國防情報官員也表示，他們在過去6個月注意到，受傷的俄羅斯士兵出現在「活躍戰鬥區域」趨勢，研判俄羅斯使用受傷士兵的做法，是敵方指揮官試圖隱瞞戰力上的缺口。

目前克里姆林宮尚未對這些醫務人員的指控發表評論。

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