川普要提名退役中將當參謀長聯席會議主席？ 美媒點出這二點不尋常

美國總統川普有意提名退役空軍中將凱恩（John D. Caine）出任美軍參謀長聯席會議主席。（取自美國空軍網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上周突然解除美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將職務，並擬提名退役空軍中將凱恩（John D. Caine）出任此職。凱恩人事案是否過關，還得端看美國國會態度，美國媒體分析，退役將領恢復現役並擔任要職的情況相當少見，且由中將晉任美軍最資深的上將，也非比尋常。

空軍出身的布朗上將於2023年5月獲得前美國總統拜登提名，接替米利上將（Mark Milley）擔任美軍參謀長聯席會議主席，在美國參議院該年9月表決通過後，他自10月起走馬上任，若以4年法定任期計算，他可任職到2027年9月左右。不過，川普於今年2月21日宣布解除布朗職務，雖稱布朗是卓越的領袖，卻未提到確切撤換理由。

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川普有意提名去年底退役的空軍中將凱恩接任參謀長聯席會議主席，雖然此人事案還有其他人選，且尚待國會通過才算數，仍引發討論。

前美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將日前遭美國總統川普解職。（法新社檔案照）

與我國參謀總長一樣，美軍參謀長聯席會議主席需由上將出任，多數由美軍各個作戰司令部、擔任軍種最高軍職的參謀長等上將出任，或者如邁爾斯（Richard Myers）上將從參謀長聯席會議副主席升任。

美國媒體CNN本月23日報導分析，美軍三星中將接任國家最資深的軍官，並且獲得第四顆將星的情形非比尋常，另外，退役將領恢復為現役也相對罕見，但並非沒有前例，例如前陸軍參謀長斯庫梅克（Peter Schoomaker）上將，就在2003年時回役。

凱恩為F-16戰機飛官，並長年擔任華府防務與中情局要職，CNN報導引述不具名官員說法稱，凱恩長年曾參與打擊伊斯蘭國任務而受到川普重視，且長年待在特種部隊、情報部門的凱恩，性格溫文儒雅、謙虛且對政治漠不關心。雖然外界對凱恩與川普關係、立場有些猜測，但曾與凱恩共事過的官員說，凱恩從未戴過「讓美國再次偉大（MAGA）的帽子」。

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