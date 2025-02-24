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烏俄戰爭3週年 波蘭駐台代表高則叡感謝台灣協助烏克蘭難民

2025/02/24 17:15

波蘭在台辦事處舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念，會中由波蘭台北辦事處長高則叡等人針對議題發表意見看法。（記者王藝菘攝）波蘭在台辦事處舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念，會中由波蘭台北辦事處長高則叡等人針對議題發表意見看法。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為烏俄戰爭3週年，波蘭台北辦事處今日下午舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念」活動。波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）致詞感謝台灣對烏克蘭難民的幫助，也指出，每份支持烏克蘭的力量，都是烏克蘭築牆抵禦俄羅斯的一片磚瓦。

波蘭在台辦事處舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念，會中由波蘭台北辦事處長高則叡等人（右起）烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室主席馬幕楊、歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲，針對議題發表意見看法。（記者王藝菘攝）波蘭在台辦事處舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念，會中由波蘭台北辦事處長高則叡等人（右起）烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室主席馬幕楊、歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲，針對議題發表意見看法。（記者王藝菘攝）

波蘭台北辦事處今日下午於228紀念館舉辦「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念」活動，播放講述烏俄戰爭的電影「人民」（Ludzie）。

高則叡致詞表示，自俄羅斯非法侵略克里米亞開始，已經過去多年，大眾對於俄羅斯在烏克蘭布查（Bucha）、馬立波（Mariupol）等地的暴行的記憶可能會逐漸消退，媒體與政治分析家總是聚焦於死傷人數、前線戰況，比較少將目光放在烏克蘭婦女、孩童、家庭的悲劇，「人民」的故事不僅是紀錄片，更描述了遭受俄羅斯侵略的烏克蘭人民的處境。

高則叡表示，烏克蘭會繼續在盟友的支持下捍衛主權，每份支持的力量，都是烏克蘭構築抵禦俄羅斯的那面牆的一片磚瓦；他除了感謝台灣的支持之外，也要感謝台灣對歐洲境內烏克蘭難民的幫助。

歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner）致詞表示，銘記烏俄戰爭發生了什麼相當重要，許多的故事、家庭、命運無法被以大眾討論的數字呈現；他們作為烏克蘭最強勁的支持者與鄰居，會繼續堅定支持烏克蘭。

烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表馬卡洛維奇（Mariia Makarovych）致詞表示，烏俄戰爭不只3年，早在2014年俄羅斯便侵略克里米亞，意味著烏克蘭已經處於戰爭11年，每日都在面臨戰爭的死亡壓力。

馬卡洛維奇也說，今日舉辦烏俄戰爭3週年紀念活動的228紀念館教育台人台灣曾經歷的悲劇，如今在烏克蘭也發生了許多悲劇，他們不能停止為了民主而戰。

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