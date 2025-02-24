中國海軍塔斯曼海實彈演習！ 澳紐震怒 緊急外交行動反制

這張照片由澳洲國防軍提供，攝於2月13日，畫面顯示澳洲皇家海軍「阿倫塔號」（HMAS Arunta）上的水手正在觀察中國人民解放軍海軍的福池級補給艦與衡陽號（江凱級護衛艦）在塔斯曼海航行。澳洲外長21日對中國三艘軍艦在該國東海岸附近進行實彈演習表達關切。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍21日、22日連續兩天在澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea）舉行實彈軍事演習，引發兩國強烈反應，並促使紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）展開外交行動。紐澳批評中國未充分事先通知，此舉不僅違反國際民航標準，更凸顯中國在南太平洋日益增強的軍事影響力。

紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）25日將訪問北京，就中國海上實彈軍演及庫克群島與中國簽署「全面戰略夥伴關係」等議題，提出交涉。（路透）

此次演習迫使多架商業航班改道，引起澳洲與紐西蘭的警惕。澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）指出，這是中國海軍首次在塔斯曼海進行實彈演習，稱其為「異常舉動」。紐西蘭防長柯林斯（Judith Collins）則直批中國未提供足夠通知，認為此舉「不符合負責任大國的行為準則」。

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面對區域緊張，紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）預定25日抵達北京訪問3天，將與中國外長王毅會面。除表達對塔斯曼海演習的關切，彼得斯還將探討。他此行的核心目標之一，是推動建立更透明的溝通機制，以確保中國未來在南太平洋的軍事行動能提前告知相關國家，避免誤解與衝突。

中國國防部證實，此次演習由055型巡洋艦「遵義艦」領銜的戰鬥編隊執行，旨在測試海軍遠洋作戰能力，並展現全球部署決心。中方聲稱已事先發布安全通告，並指責澳洲「毫無根據地炒作話題」。演習於國際水域進行，目前3艘中國軍艦仍停留塔斯曼海，距離澳洲塔斯馬尼亞島東方約519公里。中國強調行動符合國際法，並要求相關國家適應其遠洋軍事存在。

此次軍演被視為中國海軍全球擴張的重要象徵，不僅展示了戰鬥實力，也可能重塑南太平洋的安全局勢。軍事專家指出，紐澳的強烈反應與外交行動反映出對中國軍事影響力日益增長的憂慮。分析人士認為，此事可能進一步推動澳洲、紐西蘭與美國等盟國加強合作，以回應區域安全挑戰。

美聯社分析，中國此舉或與澳洲近年來加強與日本、菲律賓及越南的軍事合作有關，這些國家均與中國在印太地區存在領土爭端。此外，北京近年來積極拓展與南太平洋國家的安全與經濟合作，包括與索羅門群島簽署安全協議，以及近期與庫克群島建立「全面戰略夥伴關係」，進一步擴大其在該地區的影響力。

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