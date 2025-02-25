俄烏戰數週內停火？川普曝進展 澤倫斯基或訪美敲定援烏交易

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普24日表示，他正與俄羅斯總統普廷進行「深入磋商」，旨在結束俄烏戰爭。同時，他透露可能很快在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基會面，敲定一項以烏克蘭稀土礦產開採權換取美國數十億美元軍事援助的協議。川普預測，若處理得當，俄烏戰爭「數週內」即可落幕。

福斯新聞（Fox News）報導，川普表示，澤倫斯基「或許本週或下週」訪美簽署協議，並稱雙方已「非常接近最終共識」。美國財長貝森特形容談判進展已到「臨門一腳」。這項協議旨在讓美國獲得烏克蘭的鈦、鐵、鈾等稀土資源，以抵銷對烏克蘭戰爭援助的巨額費用。川普強調，這對烏克蘭經濟「極具助益」，並可望成為戰後復甦的助力。

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川普同時透露，他近期在自家社交平台「Truth Social」上發文，提及與普廷的「深入對話」。此文發布於法國總統馬克宏與他會面並向七國集團（G7）峰會致詞後。川普指出，加拿大總理杜魯道以G7輪值主席身分召開會議，紀念俄烏戰爭三周年。

川普重申：「若我在任，這場戰爭不會爆發。」他並強調美烏「關鍵礦產與稀土協議」的戰略價值，稱其為「經濟夥伴關係」，既能讓美國收回援助成本，又能助推烏克蘭經濟走出戰火陰霾。

此外，川普表示，他正與普廷探討美俄間的「重大經濟合作」，並樂觀指出「談判進展順利」。他預測，若處理得當，俄烏戰爭「數週內」即可落幕，並警告：「若決策失誤，衝突恐拖延，甚至升級為第三次世界大戰，這是我們絕不願見的。」

近期，川普政府高官，包括白宮國家安全顧問瓦爾茲、國務卿魯比歐及中東特使魏科夫，在沙烏地阿拉伯首都利雅德與俄國外長拉夫羅夫會晤，探討停戰方案。然而，烏克蘭未受邀參與，引發爭議。

澤倫斯基25日在土耳其對媒體表示，烏克蘭絕不接受任何「背後決策」的和平方案，並強調基輔必須參與談判。他近日多次重申，沒有烏克蘭的聲音，和平協議無從談起。

川普則加大對澤倫斯基的批評力道，稱其為「拙劣的談判者」。他在接受福斯新聞專訪時表示：「我看著他數年來城市被毀、人員傷亡，卻毫無籌碼可談，實在令人厭倦。」他並質疑澤倫斯基在過去三年與前任美國政府談判毫無成果，認為其參與談判的必要性不高。

川普還表示，他「絕對願意」在適當時機訪問莫斯科，展現對俄談判的開放態度。他同時呼籲各方明智行事，避免更多年輕生命無謂犧牲。

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