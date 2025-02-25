馬克宏赴白宮會川普 強調「和平不能是烏克蘭投降」

馬克宏與川普針對結束烏俄戰爭進行討論。馬克宏強調，歐洲將加強國防，共同捍衛和平，且和平不能是「烏克蘭投降」；川普方面則是樂見歐洲在推動和平過程中扮演角色。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日赴美與美國總統川普會面，馬克宏除了是川普就任後首度會面的歐洲國家領袖，兩人在白宮會面的2月24日也象徵烏俄戰爭滿3周年。馬克宏強調，歐洲將加強國防，共同捍衛和平，且和平不能是「烏克蘭投降」；川普方面則是樂見歐洲在推動和平過程中扮演角色。

綜合外媒報導，川普在白宮橢圓形辦公室接見馬克宏，包括美國副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都在一旁參與，川普和馬克宏在橢圓形辦公室內談話約兩個多小時，會後召開聯合記者會。

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川普提到，烏俄戰爭是一場可怕、血腥的混亂戰爭，這場戰爭代表有整整一代的烏克蘭人與俄羅斯人被殺害。川普強調，如果是在他擔任總統任內，這場戰爭就永遠不會發生，他在和平方面取得的進展「大於過去3年」，他也很高興馬克宏同意維護歐洲安全的責任必須由歐洲國家承擔，而不僅是美國。

馬克宏提到，他非常清楚歐洲人需要為歐洲的安全、歐洲的國防做出更多貢獻，並更公平地分擔美國多年來承擔的安全負擔。對於烏俄停火，馬克宏呼籲謹慎以對，雙方先停火，接著達成包括安全保障在內的和平協議，「大家都希望和平，但我們不想要一份軟弱的協議，任何和平協議都必須經過『評估、檢查和查核』。」馬克宏強調：「和平並不意味著烏克蘭投降。」

針對川普與俄羅斯總統普廷先前的通話交談，馬克宏讚賞川普溝通，表示他認為與其他領導人進行討論是件好事，尤其是當兩人意見不一致的時候。至於歐洲各國對烏克蘭派遣維和部隊，川普也抱持正面態度，並說「維和任務是件好事」。據了解，馬克宏在會面過程中提到，維和部隊不會參與衝突，只會確保維持和平；川普表示，他接受這個概念，且他也曾問過普廷關於維和部隊一事，普廷對此並沒有意見。

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