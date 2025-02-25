普廷同意歐洲各國參與和平談判 願和美國討論共同刪減軍費

普廷24日提到，俄羅斯並不反對歐洲參與和平談判，並願意與美國討論削減國防預算的可能性。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕如何結束烏俄戰爭已成為目前國際間的討論重點，俄羅斯總統普廷24日提到，俄羅斯並不反對歐洲參與和平談判，願意與美國討論削減國防預算的可能性，提議兩國均削減50%軍費，以緩解全球軍事緊張局勢。

綜合外媒報導，普廷接受俄羅斯國家電視台訪問時讚揚美國總統川普，表示川普理性地處理烏俄衝突，而不是情緒化地在處理事情，而讓歐洲國家參與解決這場衝突的談判，本質上合乎邏輯，談判過程需要他們參與。普廷聲稱：「我們從未拒絕過，我們一直在與他們進行討論。」他強調，俄羅斯並不反對維護烏克蘭的國家地位，但烏克蘭不應被用於對抗俄羅斯。

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普廷指出，為了解決包括烏克蘭問題在內的複雜問題，俄羅斯與美國必須邁出第一步，首先必須提高美俄之間的信任，「這就是我們在利雅德所做的事」。普廷提到，他贊同俄羅斯和美國討論大幅削減軍費開支的建議，「我覺得這個想法不錯。美國削減 50%，我們削減 50%。如果中國願意，以後也可以加入我們」。

針對川普上任後，美國對烏克蘭政策的急劇轉變，普廷表示，川普的做法合乎邏輯，不受歐洲領導人對烏克蘭承諾的束縛，川普做事直截了當，「他有權說任何他想說的話」。

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