烏俄戰爭3周年 41％烏克蘭人的心已生病

世界衛生組織最新的健康評估報告顯示，68％烏克蘭人自認，與戰前相比整體健康狀況下降，其中41％患有心理方面的疾病。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著烏俄戰爭於本月24日屆滿3周年之際，烏國的醫療系統持續面臨重大壓力，世界衛生組織（WHO）最新的健康評估報告顯示，68％烏克蘭人認為與戰前相比，整體健康狀況有所下降，其中41％患有心理方面的疾病。

綜合外媒報導，根據世界衛生組織公布報告提及，戰爭除了造成人員傷亡，也直接威脅醫療資源與服務。WHO今年已記錄42起針對醫療基礎設施的攻擊，造成12人受傷、3人死亡。自全面戰爭爆發以來，醫療機構被攻擊超過2254起。包括在敖德薩（Odesa）地區最大、最具創新性的兒童診所遭受攻擊，造成關鍵醫療服務中斷。

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烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）急診兼外科醫生扎維亞洛娃（Olha Zavyalova）說：「在戰爭時當醫生，意味著每次輪班回家都希望戰爭從未發生，並祈求戰爭迅速結束...我們的病患需要我們堅持下去，我們必須克服疲勞，繼續提供他們應得的照護。」

據烏國衛生部報告指出，截至2024年中，至少有10萬例截肢手術是因為戰鬥所致，而創傷專科醫師、義肢和復健服務的短缺，讓長期照護更為困難。除了戰爭造成的大量創傷病例外，非傳染性疾病（NCDs）仍是主要死因，佔死亡人數84％。有限的醫療服務、藥物短缺、高額治療費用，皆影響慢性病患者無法獲得必要治療。

在前線地區的醫療用品、人員、物資等嚴重短缺，10個受戰爭影響的州之中，有68％成人表示健康狀況惡化，其中有41％患心理疾病，39％出現神經系統疾病。

面對烏國情況，WHO組織已從緊急救援轉向強化烏克蘭醫療保健體系，著重擴大基層醫療、心理健康服務、疫苗接種、感染控制及抗生素耐藥性管理。此外，烏克蘭國家緊急服務部亦積極投入心理健康支援，目前已派遣超過100名心理學家，專門為戰爭受害者提供心理急救服務。

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