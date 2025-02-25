軍武新知》聯合國譴責俄軍侵烏 瑞典首送40公厘防空砲車上場實測

瑞典國防部宣布，將投入12億瑞典克朗為烏克蘭採購新型防空裝備，而其中包含去年才在歐洲防務展亮相的「Tridon Mk2」機動式防空砲車。（英國貝宜系統官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭屆滿三年，當俄、美兩國持續協商，卻遭基輔當局抗議，加上歐洲諸國在聯合國大會投票上與其唱反調，都為這場戰事投下變數；但能確定的是，歐陸盟國將持續援烏，強化區域安全。瑞典政府國防部昨（24）日便宣布，將動用第18度軍援中的12億瑞典克朗，為烏克蘭無償採購最新的人攜式防空飛彈，以及機動防空砲車，持續深化兩國友盟關係。

瑞典國防部表示，近期將授權瑞典國防採購局（the Swedish Defence Materiel Administration）斥資12億瑞典克朗（約新台幣36.85億元）經費，採購最新版「RBS 70」人攜式防空飛彈、「Tridon Mk2」車載式機動防空系統給烏克蘭；瑞典國防部新聞稿指出，本次軍事採購除與國際夥伴合作，也屬於瑞典國防部先前公告的第18度軍援經費之一。

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瑞典國防大臣帕爾瓊森（Pål Jonson）強調，本次採購除強化烏克蘭部隊的防空能力，也將使烏克蘭得以「在戰場上實測瑞典的新型防禦軍備」（test new Swedish defence capabilities）。

圖為捷克陸軍實測的瑞典紳寶「RBS 70」人攜式防空飛彈。（瑞典紳寶集團官方Youtube）

瑞典政府上（1）月底宣布對烏第18度對烏軍援，高達135億瑞典克朗（約新台幣414.75億元）的金額，確定為該國自戰爭爆發至今的單筆最大援助；根據瑞典國防部當時新聞稿，此次對烏軍援目標提升其長程打擊能力，並分有軍事採購、財務捐贈，國防技術支援，人員協訓經費等八項；本次動支經費所屬的「軍事採購援助」項目，則有59億瑞典克朗（約新台幣181.27億元）。

除瑞典紳寶集團（Saab）自製且獲多國採用的「RBS 70」人攜式防空飛彈；去年才在歐洲防務展（EUROSATORY 2024）首度亮相的「Tridon Mk2」機動式防空砲車，將前進俄烏戰場接受實戰測試。「Tridon Mk2」是由英國貝宜系統（BAE Systems）生產，以瑞典SCANIA卡車底盤結合波佛斯（Bofors）40公厘高射砲打造的新型機動防空系統，可防禦飛機、裝甲車、無人機及巡弋飛彈等。

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