曾檢修六國825枚同型彈 美陸軍現代化「鷹式飛彈」後勤中心啟用

圖為我國空軍於2011年「聯合防空火力實彈射擊」發射「鷹式飛彈」之情形。（本報資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕「鷹式飛彈」（HAWK）為美軍在冷戰時期的中程防空主力之一，儘管從1990年代起就陸續除役，但當時仍有台灣在內的多國使用中；近年因俄烏戰爭爆發，這款飛彈也迎來第二春，在前線持續累積戰果。為此，美國陸軍近日啟用完成現代化改裝的「戰區戰備維修中心」，除支援維修美軍現役的飛彈系統，也將續負鷹式飛彈的後勤維保。

美國陸軍23日新聞稿指出，這座位於美國奧克拉荷馬州的「戰區戰備設施」（Theater Readiness Monitoring Facilities, TRMF）於20日正式重開幕，未來除將協助陸軍航空暨飛彈指揮部等單位的飛彈武器系統後勤，也將繼續擔負「鷹式飛彈」的測試、組裝、重認證（recertification）以及維修等工作。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍「麥卡萊斯特陸軍彈藥廠」文職代表（左）與「鷹式飛彈」專案經理（右），當地時間20日在改裝完成的「戰區戰備設施」（TRMF）舉行剪綵啟用儀式。（美國陸軍官網）

美國陸軍表示，「鷹式飛彈」自1959年投入服役，並在1971年接受過系統升級；儘管該飛彈系統在美境內已除役逾30年，但TRMF所屬的「麥卡萊斯特陸軍彈藥廠」（McAlester Army Ammunition Plant, MCAAP），截至今（2025）年已檢測2751枚鷹式飛彈；現代化改裝完成的TRMF，則代表接收過來自六國、共計825枚的同型彈和相關設備，進一步凸顯鷹式防空飛彈系統的可靠度。

「鷹式飛彈」在美除役逾30年，美陸軍所屬的「麥卡萊斯特陸軍彈藥廠」截至今（2025）年已檢測2751枚鷹式飛彈；本次開幕的TRMF則檢修過六國共825枚同型彈。圖為西班牙援烏的同型系統。（烏克蘭國防部官方X帳號）

我國空軍的「鷹式飛彈」曾在台服役63年，前（2023）年6月底正式除役後，其防空任務由國造的「天弓二型」、「天弓三型」飛彈接班，餘下的除役裝備則交由中科院分批銷毀；當時一度傳出我國的鷹式飛彈將由美方回購、經檢整後送至烏克蘭作為軍援，但國防部對此沒有正面回應，僅透露相關作業程序，均依「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」執行，對作業細節沒有說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法