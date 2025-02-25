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美海軍公布次世代AIM-260空對空飛彈 內含我國旗引聯想

2025/02/25 11:14

2022年美國空軍發布F-22「猛禽」戰機發射AIM-260A的示意圖，與NAVAIR近日發布的設計圖相似。（圖取自美國空軍官網）2022年美國空軍發布F-22「猛禽」戰機發射AIM-260A的示意圖，與NAVAIR近日發布的設計圖相似。（圖取自美國空軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近日在其武器研發項目總覽中，首次公開新一代空對空飛彈AIM-260A「聯合先進戰術飛彈」（JATM）的設計圖。值得一提的是，其簡報中使用國家亦包含我中華民國台灣，替未來我可能獲得同系列飛彈增添可能性。

軍聞網站「Naval News」報導，AIM-260A專案自2017年啟動，為確保與現役戰機的相容性，其尺寸設計接近現有的AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），但取消飛彈中段的控制翼面，並可能採用新型固體火箭發動機以延長射程。雷神公司透露，AIM-120D-3射程已接近190公里，外界推測AIM-260A實際射程可能更遠，並被視為美國因應中國霹靂-15等長程空對空飛彈的重要武器之一。

AIM-260A自2020年起以QF-16無人靶機為目標進行飛行測試，測試全程在嚴密保密。前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾表示，該飛彈原定於2023年量產，但目前進度尚未公開。

報導指出，此次公布的設計圖首次詳細展示了飛彈外觀與導引段結構，設計圖中還包含NAVAIR旗下其他飛彈型號，如AIM-174B、AIM-120D和AIM-9X，並列有AIM系列飛彈使用國，我中華民國台灣也在列。

我國目前使用的AIM系列飛彈，包含AIM-7麻雀飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈及AIM-120先進中程空對空飛彈，其中國軍在2023年軍購200枚AIM-120D飛彈。而此次簡報公布AIM-260為相容性與AIM-120類似，可進一步增添我國獲美國批准軍售可能性。

這張由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）發布的 PMA-259 計畫辦公室簡報投影片，展示了該單位負責的空對空飛彈家族。圖中以圓形徽章為中心，放射狀展示了不同型號的空對空飛彈，AIM-260A「聯合先進戰術飛彈」（JATM）在右側中間的位置。（圖取自NAVAIR官網）這張由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）發布的 PMA-259 計畫辦公室簡報投影片，展示了該單位負責的空對空飛彈家族。圖中以圓形徽章為中心，放射狀展示了不同型號的空對空飛彈，AIM-260A「聯合先進戰術飛彈」（JATM）在右側中間的位置。（圖取自NAVAIR官網）

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