海鯤號岸測電壓不穩燒掉過多零附件？孫立方：無此事，進度正常

媒體報導指稱海鯤號潛艦岸測電壓不穩燒掉過多零附件，原定4月進入海上測試恐跳票，對此，國防部發言人孫立方今日於立法院受訪表示，經過向海軍的了解，並沒有所謂岸上供應電力電壓不穩定的問題，整體潛艦的電池安裝執行的進度也是正常的。（資料照，台船提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕媒體報導指稱海鯤號潛艦岸測電壓不穩燒掉過多零附件，原定4月進入海上測試恐跳票，對此，國防部發言人孫立方今日於立法院受訪表示，經過向海軍的了解，並沒有所謂岸上供應電力電壓不穩定的問題，整體潛艦的電池安裝執行的進度也是正常的，在整個測試的過程中，有一些零附件會有抽換的動作，都是非常正常的狀況，目前海軍掌握的進度，在四月依照期程來執行下一個階段的測試，都是可以按照管制進度執行。

針對徵召女性服義務役，媒體報導稱國防部在近期總統府的「大軍談」中曾提出該課題，孫立方表示，這並不是事實，國防部在對外說明也做了澄清，目前在國防部的整體國軍人力的運用裡面，女性人力的運用提供了非常多的管道，目前在國軍的整體人力裡面，女性大概有接近13％的比例，所以有相當比例，不管是自願役的軍官、士官或士兵，職涯的規劃都是非常完整的，至於說女性服役這個議題，這是還有很多討論的空間，目前並沒有這樣的規劃。

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總統賴清德近日宣布將優先透過特別預算，達成國防預算佔GDP3%目標，孫立方表示，有關特別預算的編列，基本上考量了敵情威脅、戰備急需等所有相關的因素以後，國防部目前正在做細部的規劃，那麼在完成了詳細的規劃以後，國防部一定會把整體的規劃狀況，向社會大眾做一個非常詳細的說明。

國民黨立委徐巧芯提案，擬將志願役加給提升2萬、現有戰鬥加給雙倍等，對此，孫立方表示，立委關心官兵權益、國防建設，國防部都表達感謝，關於建議加薪的調整方案，不管是建議加幾趴、戰鬥部隊加給，或是少部分特定職業專長加給的調整，國防部都做了研擬，目前方案也已經呈報行政院，後續國防部會依照行政院的指導去執行。

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