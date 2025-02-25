阿根廷空軍首架F-16B戰機正式亮相 睽違十年重返超音速時代

阿根廷國防部今日正式公開自丹麥空軍購入的首架二手F-16BM雙座型戰機，讓阿根廷空軍在幻象III、A-4AR攻擊機退役後，重新進入超音速時代，並具備視距外（BVR）作戰能力。（擷自阿根廷空軍官方Youtube影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕阿根廷國防部宣布，首架來自丹麥空軍的二手F-16B雙座型戰機，經過原廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）、美方和丹麥人員協助，於今（25）日正式公開，這也是該國空軍在幻象三型和A-4攻擊機退役後，重新獲得超音速戰機並邁入超視距作戰時代，提升其空中攔截和制空能力。

阿根廷是在去（2024）年4月正式與丹麥簽約採購24架F-16AM/BM戰機，而本次展出的雙座型機則是去年運抵該國的第一架；該機今天正式公開後，將投入培訓阿根廷F-16飛行員的首要任務，以利該國空軍順利換裝24架同型機。

請繼續往下閱讀...

去（2024）年12月運抵阿根廷的首架前丹麥空軍F-16BM戰機。（阿根廷國防部官方X帳號）首架運進廠房，等待組裝的阿根廷空軍F-16BM雙座型戰機。（阿根廷國防部官網）

阿根廷空軍曾有法系「幻象三型」（Mirage III）及美系A-4M「戰鷹」（Fightinghawk）亞音速攻擊機，不過前者在2015年退役後，該國就僅剩後者服役中。為提升空軍作戰能力，該國先前一度考慮採購中國JF-17「梟龍」、或是印度「光輝」戰機，但最後因英國鬆綁對阿根廷的武器禁運限制，加上美方許可丹麥轉賣二手F-16型機，才促成本次的軍售案。

在阿根廷買入丹麥二手F-16戰機後，美國國防安全合作局（DSCA）去年10月也公告出售多款武器給，包含36枚AIM-120C-8「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）、102枚Mk82五百磅通用炸彈，加上可編程爆炸引信、無線電、任務系統，以及Link-16戰術資料鏈支援設備等項目，使其兼具空對空、對地攻擊能力，強化該國制空優勢。

圖為阿根廷去年4月出席簽約儀式時，現場展出的前丹麥空軍F-16BM戰機。（歐新社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法