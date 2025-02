軍武圖輯》 美B-52轟炸機「大雁編隊」飛行 慶祝愛沙尼亞獨立日

美軍駐歐B-52轟炸機特遣編隊上週才執行完中東巡迴實彈投擲任務,昨(24)日又在出動同一架B-52前往愛莎尼亞首都塔林(Tallinn),慶祝愛莎尼亞獨立日。(圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美軍駐歐B-52轟炸機特遣編隊上週才執行完中東巡迴實彈投擲任務,昨(24)日又在出動同一架B-52前往愛莎尼亞首都塔林(Tallinn),並與盟軍F-35及F/A-18戰機組成7架大雁編隊飛行,以慶祝愛沙尼亞獨立日,而值得注意的是,此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里,並飛越緊鄰白俄羅斯的戰略要地。

B-52於愛沙尼亞飛行期間,4架F-35A戰鬥機和2架F/A-18大黃蜂戰鬥機也升空與B-52會合,組成的7機「大雁隊型」編隊、低空衝場。(圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號)

美國空軍4架B-52轟炸機目前駐紮在英國費爾福德(Fairford)空軍基地,以進行「25-2轟炸機特遣隊」(BTF-25-2)任務,而就在烏俄戰爭滿3年之際,其中一架B-52H轟炸機起飛前往緊鄰俄羅斯與白俄羅斯的波海三國,並在愛沙尼亞上空多次盤旋飛行,以慶祝愛沙尼亞獨立日,此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里、距白俄羅斯邊境僅16公里,可說離俄國勢力範圍非常近。此外,B-52轟炸機也特地飛越波海三國與波蘭間的「蘇瓦烏基走廊」(Suwalki Gap)。

值得注意的是,此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里、距白俄羅斯邊境僅16公里,並飛越緊鄰白俄羅斯的戰略要地。該架0044號的B-52,日前才執行完中東的實彈演習任務。(圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號)

Today, the Finnish Air Force, along with its allies, participated in the Estonian Independence Day parade in Tallinn with two F/A-18 Hornets. Elagu Eesti Vabariik!#ilmavoimat #StrongerTogether pic.twitter.com/twsEAeLbrS