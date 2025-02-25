軍武圖輯》 美B-52轟炸機「大雁編隊」飛行 慶祝愛沙尼亞獨立日

美軍駐歐B-52轟炸機特遣編隊上週才執行完中東巡迴實彈投擲任務，昨（24）日又在出動同一架B-52前往愛莎尼亞首都塔林（Tallinn），慶祝愛莎尼亞獨立日。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍駐歐B-52轟炸機特遣編隊上週才執行完中東巡迴實彈投擲任務，昨（24）日又在出動同一架B-52前往愛莎尼亞首都塔林（Tallinn），並與盟軍F-35及F/A-18戰機組成7架大雁編隊飛行，以慶祝愛沙尼亞獨立日，而值得注意的是，此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里，並飛越緊鄰白俄羅斯的戰略要地。

B-52於愛沙尼亞飛行期間，4架F-35A戰鬥機和2架F/A-18大黃蜂戰鬥機也升空與B-52會合，組成的7機「大雁隊型」編隊、低空衝場。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

美國空軍4架B-52轟炸機目前駐紮在英國費爾福德（Fairford）空軍基地，以進行「25-2轟炸機特遣隊」（BTF-25-2）任務，而就在烏俄戰爭滿3年之際，其中一架B-52H轟炸機起飛前往緊鄰俄羅斯與白俄羅斯的波海三國，並在愛沙尼亞上空多次盤旋飛行，以慶祝愛沙尼亞獨立日，此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里、距白俄羅斯邊境僅16公里，可說離俄國勢力範圍非常近。此外，B-52轟炸機也特地飛越波海三國與波蘭間的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。

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值得注意的是，此次飛行距離俄國邊境最近僅約80公里、距白俄羅斯邊境僅16公里，並飛越緊鄰白俄羅斯的戰略要地。該架0044號的B-52，日前才執行完中東的實彈演習任務。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

Today, the Finnish Air Force, along with its allies, participated in the Estonian Independence Day parade in Tallinn with two F/A-18 Hornets. Elagu Eesti Vabariik!#ilmavoimat #StrongerTogether pic.twitter.com/twsEAeLbrS — Ilmavoimat （@FinnishAirForce） February 24, 2025

飛行期間，4架F-35A戰鬥機和2架F/A-18大黃蜂戰鬥機也升空與B-52會合，組成的7機「大雁隊型」編隊、低空衝場，這些F-35A為很可能來自荷蘭空軍，他們目前於愛沙尼亞艾馬利（Ämari）空軍基地執行波羅的海空中警戒任務，而兩架F/A-18則來自芬蘭空軍，這7架機編隊與地面裝甲車縱隊呼應，為獨立日增添風采。

這些F-35A（前者）為很可能來自荷蘭空軍，他們目前於愛沙尼亞艾馬利（Ämari）空軍基地執行波羅的海空中警戒任務，而兩架F/A-18（後者）則來自芬蘭空軍。（圖片擷取自芬蘭空軍的X帳號）

值得注意的是，這架編號來自邁諾特基地（Minot AFB）、編號0044的B-52轟炸機，其實才在一周前才進行不落地的長途飛行，前往中東9個夥伴國家威嚇巡弋，並在在多個夥伴國家的靶場投放實彈。這些參與BTF 25-2的駐歐機隊，不只展示美國空軍的投射打擊力量，更帶有向中東地區及俄國的邊境的威嚇作用。

美國空軍4架B-52轟炸機目前駐紮在英國費爾福德（Fairford）空軍基地，不只展示美國空軍的投射打擊力量，更帶有向中東地區及俄國的邊境的威嚇作用。圖為參與此次BTF 25-2的B-52之一。（圖片擷取自DVIDS）

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