減少高層指揮通訊障礙 呂坤修上將主持會議演練「地面指管」

陸軍司令呂坤修上將於昨（24）日召開例行軍務會報，他強調暢通的指揮管制及通聯是有效執行作戰的關鍵，因此會中還特別安排幹部觀摩「國軍地面指管系統作戰運用」動態演練，讓高層了解指通系統利弊。（取自青年日報）

〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將昨（24）日召開例行軍務會報，邀集陸軍各高階指揮官與會，傳達上週剛結束的高階幹部圖上兵推之防衛作戰方針，會中特別強調指揮管制與通聯系統在現代聯合作戰的重要性，還安排重要幹部觀摩「國軍地面指管系統作戰運用」動態演練，以實際了解系統的運作與限制。

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「2月份軍務會報」，提醒各級主官應確遵參謀總長梅家樹上將於高階幹部圖上兵推之防衛作戰指導，秉持革新思維，緊密掌握敵情動態及未來戰爭型態趨勢。會中依序安排相關業管實施「新式訓練整備」、「基地訓測模式優化」、「敵情活動研析」、「各國新式武器發展及作戰運用研析」等專題研討，接著共同研擬近期重大政策及建軍備戰方向。

請繼續往下閱讀...

會議中呂坤修強調，「作戰靠指揮、指揮靠通信」，暢通的指揮管制及通聯系統是有效執行兵種協同作戰、軍種聯合作戰的關鍵，因此會中還特別安排重要幹部觀摩「國軍地面指管系統作戰運用」動態演練，藉此讓指揮層級深入了解新式指管系統的能力、限制及作戰運用，方能有效結合作戰計畫，順利執行作戰任務。

國軍地面部隊指管系統是由中科院所開發，當中包含「戰術指管系統」及「機動部隊管制系統」兩大部分；可達到從「偵察」至「指管」再至「火力」（Sensor to Shooter）之目標。（圖片擷取自中科院）

國軍地面部隊指管系統是由中科院所開發，當中包含「戰術指管系統」及「機動部隊管制系統」兩大部分。中科院說明，地面指管系統具備數位化、智能化特性，可接收遠中近程情資、顯示共同圖像，再到制訂計畫命令、執行指揮管制，乃至最後下達火力攻擊，以達到從「偵察」至「指管」再至「火力」（Sensor to Shooter）之目標。

此外，呂坤修也在會中要求各單位應貫徹國防部長顧立雄的「減法思維」政策指導，減少形式上的提報及行政庶務，使部隊更專注於戰備訓練工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法