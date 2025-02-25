加拿大援烏 贈F-16模擬器、裝甲車 協助維持戰力

加拿大總理杜魯道宣布，將向烏克蘭提供4套F-16飛行訓練模擬器，以及25輛LAV-3八輪甲車。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏俄戰爭24日屆滿3週年，歐洲及西方國家等多位領袖當日現身基輔，以行動展現支持。包括歐盟、愛沙尼亞、立陶宛、英國、瑞典、西班牙等國都宣布新一輪對烏軍事援助方案。其中，加拿大總理杜魯道宣布，將向烏克蘭提供4套F-16飛行訓練模擬器，以及25輛LAV-3八輪甲車。

軍聞網站「Defence Blog」報導，除上述援烏項目外，杜魯道還補充將援助數百萬發子彈、設備和急救箱。此外，加拿大將從俄羅斯凍結資產收益中撥付首筆50億美元給烏克蘭，並計劃提供贈款支持烏克蘭的能源安全，以穩定能源供應。加方亦承諾向烏方提供戰車及戰機著陸系統等軍事裝備，以及彈藥、裝備、醫療包等物資。

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西方各國近日於基輔峰會表態，其中歐盟下月將為烏克蘭提供35億歐元援助，支援重建與發展。瑞典將撥款1億歐元，烏克蘭可用於購買防空裝備。西班牙提出金額達10億歐元的軍援方案，協助烏克蘭提升軍事力量。英國提出總值45億英鎊的國防援助計劃，進一步增強烏克蘭國防實力，同時宣布自俄烏衝突升級以來最大規模的對俄制裁，超過100名個人、法人實體及40艘運輸俄羅斯石油的船隻，受到制裁。

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