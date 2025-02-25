北約東擴 新司令部距俄羅斯僅100公里

圖為美軍2022年於芬蘭演習。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯稱為防北約東擴而攻擊烏克蘭，反而導致芬蘭、瑞典加入北約，北約勢力進一步東擴。芬蘭國防部長近日表示，已批准在芬蘭南部米凱利設立北約「多軍團陸上部隊司令部（Multi Corps Land Component Command）」，負責在軍事衝突發生時，領導北約在北歐的陸上軍事行動。該城市距離俄羅斯僅100公里。

軍聞網站「Defence 24」22日報導，芬蘭國防部長安蒂‧哈卡寧（Antti Hakkanen），他在提及該司令部時，特別強調司令部位於俄羅斯邊境附近。

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哈卡寧表示，這是芬蘭向俄羅斯發出的信號，即芬蘭是北約正式成員。北約在芬蘭國防中發揮著強大的作用，同時芬蘭每年都在加強自身國防。

報導指出，該司令部雖僅由數十人組成，但其工作將將由位於美國維吉尼亞州諾福克的北約聯合部隊司令部（Joint Force Command）管轄。

哈卡寧曾表示，該司令部最初的年度預算為850萬歐元（新台幣約2.9億元），工作人員來自多個北約成員國。

據了解，北約聯合部隊司令部所轄部隊規模達8萬之眾。除公布的北歐陸軍司令部外，還將新增一個前沿地面部隊司令部。前沿地面部隊司令部位於北極圈內的拉普蘭區，該地區已有羅瓦涅米空軍基地及多個陸軍營地，美軍計劃在此部署至少1個F-35中隊；領導架構上，前沿地面部隊司令部基於芬蘭專注南部邊境防御的考慮，因此由瑞典領導，屬北約一級戰備部隊，可進行快速部署，目前芬蘭正各國討論該司令部於戰時可增至千餘人。

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