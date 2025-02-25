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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

糗！俄無人機墜於哈薩克境內石油設施中 雙邊關係惡化

2025/02/25 15:08

一架俄羅斯製造的Orlan-10「海鷹-10」偵察無人機在哈薩克斯坦境內墜毀，墜機地點靠近關鍵的裏海管道聯盟（CPC）能源基礎設施。（圖片取自X@OsintExperts）一架俄羅斯製造的Orlan-10「海鷹-10」偵察無人機在哈薩克斯坦境內墜毀，墜機地點靠近關鍵的裏海管道聯盟（CPC）能源基礎設施。（圖片取自X@OsintExperts）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼去年底俄羅斯防空部隊涉嫌造成亞塞拜然客機於哈薩克境內墜毀、俄羅斯總統普廷罕見出面致歉後，近日哈薩克又在其境內關鍵出口石油基礎戰略設施內發現一架俄製「海鷹-10」偵察無人機殘骸，接連兩起與俄軍軍事活動相關事件，已引起哈薩克擔憂。

軍聞網站「Defence 24」20日報導，一架俄羅斯製造的Orlan-10「海鷹-10」偵察無人機在哈薩克斯坦境內墜毀，墜機地點靠近關鍵的裏海管道聯盟（CPC）能源基礎設施。哈薩克斯坦武裝部隊並未裝備此型無人機，這加深了該無人機來自俄羅斯軍事活動的懷疑。

「海鷹-10」無人機由俄羅斯聖彼得堡特種技術中心研製，根據官方數據，它可以在110公里半徑內作業長達16小時，也是在俄烏戰爭中，使用最廣泛的偵察裝備。

報導指出，俄國媒體否認並反控該機是法國SAGEM公司製造的，但該機是三角翼構型，與殘骸毫無相似之處。目前當局已對此事件展開調查，尚未公佈無人機是否攜帶任何有效載荷或數據存儲裝置。

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