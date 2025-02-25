「杜魯門號」航艦於希臘完成緊急修復 與當地業者合作投入搶修

美國海軍表示，杜魯門號航艦在完成「緊急可用性修復」（ERAV）任務後，已於23日離開希臘蘇達灣的修復地，並於昨日前往的地中海開始戰備飛行作業。圖為事發前杜魯門號訪問蘇達灣。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍核子動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman, CVN-75）日前於蘇伊士運河外與商船擦撞，造成艦尾部分結構受損，經前往希臘蘇達灣（Souda Bay）與當地業者合作，執行為期5天的「緊急可用性修復」（ERAV）任務後，現已投入地中海戰備。

美國海軍昨（24）日發布新聞稿表示，美國海軍「杜魯門號」航艦在完成「緊急可用性修復」（ERAV）任務後，已於23日離開希臘蘇達灣的修復地，並於昨日前往美國第六艦隊作戰區的地中海，開始例行戰備飛行作業；美國海軍能夠在世界任何地方快速修復軍艦，證明了與區域夥伴合作的作戰優勢。

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「杜魯門號」於12日晚間與正剛通過蘇伊士運河的散裝貨輪「Besiktas-M」發生碰撞，並造成杜魯門號的右側船尾結構有撕裂傷。（美聯社／美國海軍）

新聞稿進一步指出，在部署前線的區域維護中心（Forward Deployed Regional Maintenance Center, FDRMC）帶領下，於希臘蘇達灣執行的「緊急可用性修復」僅耗時了5天，期間船員們與FDRMC人員、諾福克海軍造船廠（Norfolk，航艦原廠）和當地合作夥伴Theodoropoulos Group共同合作，針對損壞進行評估、制定修復計劃，並重新恢復船舶的防風雨完整性。

FDRMC指揮官比利（Mollie Bily）上校表示，FDRMC致力於讓美國海軍第五艦隊和第六艦隊的部署艦隊，隨時保持待命及戰鬥準備狀態；杜魯門號的快速修復工作，證明了FDRMC的遠征修護專業，以及與諾福克海軍造船廠與盟友行業的卓越夥伴合作。

「杜魯門號」於12日晚間，剛從希臘結束行程計畫返回紅海，準備進入埃及蘇伊士運河時，與正剛通過蘇伊士運河的散裝貨輪「Besiktas-M」發生碰撞，並造成杜魯門號的右側船尾結構有撕裂傷，該載重量約5.3萬噸的商船當時正準備前往羅馬尼亞。該事件也使得美國海軍祭出懲處，撤換掉「杜魯門號」艦長史諾登上校，改由「艾森豪號」艦長希爾上校代理職務。

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