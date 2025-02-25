讓韓製K9自走砲打更準 挪威與美國簽約採購M1156彈藥精準套件

挪威陸軍使用的K9自走砲（取自挪威國防物資局網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕挪威國防物資局（NDMA）19日表示，挪威政府已與美國政府簽署合約，採購M1156彈藥精準套件，這項軍購案未來將用於挪威對南韓採購的K9自走砲，大幅增加砲兵的準頭。

根據挪威國防物資局19日發布資訊，以及外國軍事網站The Defense Post於24日的報導，挪威國防物資局與美國簽署M1156A1彈藥精準套件採購合約，這項採購案將用於南韓為挪威生產的「K9」155公厘自走砲，這款裝設控制面與GPS導引裝置的附加套件，將使挪威陸軍砲兵的打擊更具效率，同時也增加與美國等盟邦的作業互通性。

雖然挪威政府未宣布這項軍購合約涉及的採購數量，不過，根據美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年12月17日公布資訊，美國政府同意供售挪威8001套M1156A1精準導引套件，加計其他採購配套的總金額達1.3億美元（約新台幣42.5億元）。

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M1156彈藥精準導引套件可裝設於砲彈之上。（取自ATK官網）M1156彈藥精準導引套件是2015年問世的砲彈配件，由美國軍工巨擘諾斯洛普．格魯曼研製，可直接安裝在155公厘榴彈砲的砲彈前端，其有數面控制翼，且可利用GPS導引，大幅提升砲兵的精準度，圓周誤差率小於30公尺。挪威國防物資局表示，傳統的砲兵運用大量砲彈打擊大範圍區域，但裝設精準導引套件後，可將彈著點集中於更小的範圍內，讓砲兵可消耗更少的彈藥達成預期戰果。

K9自走砲則是南韓「K系軍火庫」的明星成員，其採用履帶底盤搭配155公厘52倍徑榴彈砲，一般射程約30公里左右，若採用增程砲彈，傳可觸及60公里遠，現已銷售超過1800門，除了南韓陸軍與挪威陸軍，包括波蘭、土耳其、芬蘭、愛沙尼亞等都是使用國。

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