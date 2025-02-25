雷神打造輕巧AI 為非匿蹤戰機築防護牆

雷神公司（Raytheon）搭載AI增強的雷達預警接收器（RWR）已在美國空軍國民兵的F-16戰鬥機上進行飛行測試。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國軍工巨頭雷神公司（Raytheon）推出革命性的「認知演算法部署系統」（Cognitive Algorithm Deployment System，CADS），這套輕巧的人工智慧（AI）解決方案，旨在為非匿蹤戰機注入新生命力，大幅提升美國空勤人員在現代戰場的存活機率。專家視其為「認知電子戰」領域的重大突破。

傳統雷達預警接收器（Radar Warning Receiver，RWR）仰賴預載的威脅資料庫，難以辨識俄羅斯等對手日益普及的可重編程數位雷達。這些雷達能迅速變換訊號，讓既有系統難以及時反應。CADS則透過AI技術，即時分析敵方雷達訊號，並在關鍵時刻提醒飛行員迴避危險，彌補這一弱點。

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CADS的精巧設計是其亮點。該系統整合於雷神的ALR-69A雷達預警接收器，無須大幅改裝機體，即可安裝於F-16戰鬥機、C-130運輸機及KC-46加油機等第四代軍機。相較於第五代F-35戰機的先進匿蹤與感測能力，這些現役機種更需經濟高效的升級方案，而CADS恰好填補這一需求。

雷神電子作戰系統副總裁巴拉賈尼安（Michael Baladjanian）表示：「這款數位RWR靈活性極高，適用於各型F-16及其他機種。」他強調，CADS模組安裝極為簡便，「只需插入即可，無須重新設計原有系統。」更重要的是，CADS採用開放式架構，支援第三方開發的演算法，讓未來升級更具彈性。

雷神已攜手美國空軍國民兵（Air National Guard），在F-16戰機上完成CADS飛行測試。測試中，系統成功運行三種雷達分析演算法，分別由雷神、喬治亞理工學院（Georgia Tech）及新創公司Vadum提供。巴拉賈尼安透露：「我們在一天內完成實驗室整合，隨後展開實機測試，計畫將持續至今年底。」

展望未來，雷神計劃升級CADS功能，從單純辨識敵方訊號，轉向主動電子反制。巴拉賈尼安透露：「我們正開發電子攻擊技術。」這將實現「認知電子戰」的終極目標，使戰機面對未知威脅時，能即時制定反制措施，擺脫對地面分析的漫長依賴。目前，雷神正與美國空軍商討CADS採購細節。

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