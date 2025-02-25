川普稱普廷願接受歐洲維和部隊 馬克宏盼美國背書促和平

川普宣稱普廷（右）願意接受維和部隊進駐烏克蘭。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《Politico》報導，美國總統川普24日表示，俄羅斯總統普廷已表態願接受歐洲維和部隊進駐烏克蘭，暗示這可能是終結俄烏戰爭的關鍵轉機。川普在白宮會晤法國總統馬克宏後，對此表達樂觀，但歐洲盟友仍憂心美國對烏克蘭支持的穩定性。此言論不僅揭示和平曙光，也凸顯跨大西洋關係的潛在裂痕。

川普透露，他曾親自詢問普廷是否接受歐洲維和部隊，獲得正面回應：「他會接受的，我問過他這個問題。」川普強調，若協議達成，普廷無意擴大戰事，「我特意確認過，他對此沒意見。」

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川普所言若屬實，這將標誌俄羅斯立場的重大轉變，莫斯科過去始終視外國維和部隊為衝突升級。

川普與馬克宏並肩坐在橢圓形辦公室時表示，他相信戰爭「數週內」可結束，但警告若談判破裂，衝突恐演變為「第三次世界大戰」。這番言論既展現信心，也為談判增添緊迫性。

馬克宏與英國首相施凱爾本週相繼訪美，試圖確保川普政府維持對烏克蘭及跨大西洋安全的承諾。然而，川普近期與普廷通話並稱烏克蘭總統倫斯基為「獨裁者」，令歐洲盟友不安。美國官員重申俄方立場——要求烏克蘭割地並放棄加入北約（NATO），更讓歐洲擔憂華盛頓是否仍為可靠後盾。

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