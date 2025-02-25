B-52飛近俄國邊界！美軍在俄烏戰爭3週年「秀肌肉」

在塔林上空，B-52與F-35A匿蹤戰機及F/A-18「大黃蜂」攻擊機，準備執行波羅的海空防任務。（取自芬蘭空軍Ｘ帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍B-52H「同溫層堡壘」（B-52H Stratofortress）戰略轟炸機24日飛越愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），根據線上飛行追蹤數據，此次任務一度逼近俄羅斯邊境約80公里，並在返程中穿越波羅的海三國，距白俄羅斯邊境僅16公里。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，這場飛行恰逢愛沙尼亞獨立日與俄烏戰爭三週年，地緣政治氛圍緊繃，讓這次行動備受矚目。

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這架隸屬北達科他州邁諾特空軍基地（Minot AFB）第五轟炸聯隊的B-52，從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛，參與例行「轟炸機任務部隊」（Bomber Task Force, BTF）部署。在塔林上空，B-52與四架F-35A匿蹤戰機及兩架F/A-18「大黃蜂」（Hornet）攻擊機組成編隊，F-35A極可能來自駐愛沙尼亞艾馬利空軍基地（Ämari Air Base）、執行波羅的海空防任務的荷蘭皇家空軍，而F/A-18則由芬蘭空軍提供。閱兵式上，地面部隊與戰車列隊，空中戰機呼嘯而過，場面震撼。

U.S. B-52H Nuclear-Capable Bomber Conducts Flights Near Russian Border in Estonia pic.twitter.com/fMILJ2bqFt — Ivan Khomenko （@KhomenkoIv60065） February 24, 2025

飛行路線更引人注目。離開塔林後，B-52東飛至聖彼得堡（Saint Petersburg）方向，距俄愛邊境約80公里後南轉，隨後穿越拉脫維亞與立陶宛，經「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）進入波蘭領空。此處距白俄羅斯邊境僅16公里，是連結白俄與俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）飛地的最短陸路，寬約64公里，被視為北約與俄羅斯的戰略咽喉。若衝突爆發，俄方控制此處將切斷波羅的海三國與歐盟的陸上聯繫。

此次行動並非首次，B-52曾多次飛越塔林慶祝愛沙尼亞獨立日，但正值俄烏戰爭三週年與美俄關係重啟敏感期，格外引發熱議。美國空軍強調，BTF部署旨在提升盟國在高強度環境下的協作能力，展現長程打擊實力。對波羅的海三國而言，這不僅是慶典，更是美國對其獨立與安全的象徵性背書，面對日益挑釁的俄羅斯，意義非凡。

B-52與F-35A匿蹤戰機及F/A-18「大黃蜂」攻擊機（下）組成飛行編隊。（取自芬蘭空軍Ｘ帳號）

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