B-52飛近俄國邊界！美軍在俄烏戰爭3週年「秀肌肉」

在塔林上空,B-52與F-35A匿蹤戰機及F/A-18「大黃蜂」攻擊機,準備執行波羅的海空防任務。(取自芬蘭空軍X帳號)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國空軍B-52H「同溫層堡壘」(B-52H Stratofortress)戰略轟炸機24日飛越愛沙尼亞首都塔林(Tallinn),根據線上飛行追蹤數據,此次任務一度逼近俄羅斯邊境約80公里,並在返程中穿越波羅的海三國,距白俄羅斯邊境僅16公里。

軍聞網站《戰區》(The Warzone)報導,這場飛行恰逢愛沙尼亞獨立日與俄烏戰爭三週年,地緣政治氛圍緊繃,讓這次行動備受矚目。

這架隸屬北達科他州邁諾特空軍基地(Minot AFB)第五轟炸聯隊的B-52,從英國費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)起飛,參與例行「轟炸機任務部隊」(Bomber Task Force, BTF)部署。在塔林上空,B-52與四架F-35A匿蹤戰機及兩架F/A-18「大黃蜂」(Hornet)攻擊機組成編隊,F-35A極可能來自駐愛沙尼亞艾馬利空軍基地(Ämari Air Base)、執行波羅的海空防任務的荷蘭皇家空軍,而F/A-18則由芬蘭空軍提供。閱兵式上,地面部隊與戰車列隊,空中戰機呼嘯而過,場面震撼。

