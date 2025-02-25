英新款「遊隼」旋翼無人機登艦 可飛180公里還可打飛彈

英國皇家海軍蘭開斯特號巡防艦官兵與「遊隼」（Peregrine）旋翼型無人機合影。（取自英國皇家海軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍21日表示，其所屬「蘭開斯特號」巡防艦近期於中東海域，首度派出「遊隼」旋翼型無人機進行緝毒行動。這款有如迷你直升機的無人飛行載具，僅3公尺長的小小機身，卻可以續航5小時，飛至180公里外的空域。未來也可能搭載體積小巧、用途多元的「岩燕」（Martlet）飛彈，成為攻擊平台。

根據英國皇家海軍發布訊息，23型巡防艦「蘭開斯特號」（HMS Lancaster）正在中東活動，日前首度從艦艉飛行甲板，派出1架「遊隼」（Peregrine）旋翼型無人機進行監控任務，協助海軍陸戰隊官兵登上可疑船隻，搜獲毒品與違禁品。英國皇家海軍認為，這架只須1名官兵操作的無人機，非常適合執行長時間且具挑戰性的監控任務，也可保留艦載「山貓」直升機的能量。

奧地利Schiebel公司Camcopter S-100無人機，是英國皇家海軍「遊隼」（Peregrine）旋翼型無人機的雛形。（路透檔案照）「遊隼」是英國皇家海軍第一款旋翼型無人機，是奧地利Schiebel公司Camcopter S-100無人機的英軍特規版，全長約3.1公尺，空重約110公斤，最大起飛重量約200公斤，最高時速可達220公里，並可以滯空5到6小時，飛行至180公里遠。蘭開斯特號巡防艦去年起即頻繁測試這款新裝備，盼能滿足未來戰訓需求。

值得一提的是，「遊隼」旋翼型無人機有掛載武器的空間，英國皇家海軍正在籌獲「岩燕」（Martlet）多用途飛彈，這種飛彈僅13公斤重，卻可打擊8公里外的地面目標、小型艦艇甚至是輕型飛機，未來1架「遊隼」可掛載2枚「岩燕」飛彈，增加英國皇家海軍的用兵彈性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法