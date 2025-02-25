劊子手向死者悼念？ 以色列戰機飛越已故真主黨領袖哈桑葬禮

以色列空軍在幾個月前才動用精準「鑽地炸彈」炸死前真主黨領袖哈桑．納斯拉勒；不過，23日在黎巴嫩首都體育場舉行的葬禮中，以色列空軍卻現身低空飛行致意。（圖片取自以色列國防軍的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕這是一個有點衝突又有點荒謬的致意行動，以色列空軍在幾個月前才動用精準「鑽地炸彈」，炸死前黎巴嫩激進組織真主黨領袖哈桑．納斯拉勒；不過，本月23日在黎巴嫩首都體育場舉行的葬禮中，以色列空軍4架戰機卻現身低空編隊飛行，飛越真主黨追隨者們，以悼念哈桑的逝世。以色列稱，這是黎巴嫩上空一個「威猛的雷聲」，以色列將專注於勝利。

黎巴嫩真主黨23日為已故前領袖哈桑．納斯拉勒舉辦盛大葬禮，活動於黎巴嫩首都貝魯特的卡米爾夏蒙體育城（Camille Chamoun Sports City）體育場舉行。以色列國防軍當日晚間也發布一系列照片，顯示它們的F-35I及F-15I戰機編隊低空飛越體育場，並將其說明為黎巴嫩上空一個的「威猛的雷聲」。

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"רעם אדיר" בשמי לבנון:

מטוסי קרב של חיל-האוויר במהלך הלוויתו של חסן נסראללה בביירות. pic.twitter.com/WPRLRrNI1H — Israeli Air Force （@IAFsite） February 23, 2025

軍聞網站《The Aviationist》進一步報導，這是以色列空軍進行的一次非常規的武力展示，這次戲劇性的行動涉及4架以色列空軍戰鬥機，包括2架來自第69中隊的F-15I、2架來自第104中隊的F-35I，它們以四指編隊（finger four formation）形式低空衝場。

黎巴嫩真主黨23日為已故前領袖哈桑．納斯拉勒舉辦盛大葬禮，活動於首都貝魯特的卡米爾夏蒙體育城的體育場舉行，圖中一架以色列F-35I從上空通過。（圖片取自以色列國防軍的X帳號）

此舉雖然看似荒謬，但實質上，以色列向真主黨員示威目的可能更大於悼念，同時提醒人們，即使是在黎巴嫩最敏感的領空上，以色列在這一地區擁有絕對空中優勢。報導引述以色列國防部長約瑟夫．加蘭特表示，那些威脅和攻擊以色列的人將遭遇同樣命運，「你們（指真主黨員）關注葬禮，我們則專注於勝利」。

Additional footage shows Israeli Air Force fighter jets flying low over Nasrallah's funeral earlier today. pic.twitter.com/3jo9LCcjwo — Emanuel （Mannie） Fabian （@manniefabian） February 23, 2025

哈桑．納斯拉勒於去（2024）年9月27日在地下掩體中，被以色列國防軍的BLU-109/B「鑽地炸彈」命中身亡，儘管葬禮應當早日舉行，但由於黎巴嫩真主黨與以色列的戰事不斷，因此規模的公開葬禮無法舉行，才被推遲至本月23日。

在葬禮進行的期間，以色列國防軍也同步對黎巴嫩境內的真主黨目標發動精準攻擊，以色列國防軍稱，黎巴嫩南部和東部「設有火箭發射器和武器的場所」；另外，以色列國防軍也襲擊了敘利亞和黎巴嫩邊境過境點，因為以軍認為，真主黨正試圖透過這些過境點，向黎巴嫩組織運送武器。

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