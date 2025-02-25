駁「海鯤艦」電壓不穩傳言 海軍：依計畫4月海測

國造「海鯤號」潛艦。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕媒體報導指稱國造「海鯤號」潛艦岸測電壓不穩燒掉過多零附件，原定4月進入海上測試恐跳票。海軍司令部今（25）重申，目前現依實需換用艦、岸電執行泊港測試（HAT），台船碼頭岸電設備均設置穩壓器，未有電壓不穩定情事，續按計畫節點於4月依期程執行海上測試（SAT），請國人持續給予支持。

海軍今傍晚發布新聞稿表示，海鯤艦刻正執行各系統測試，由台船公司及國外原廠技協配合施作，過程中因執行測試而檢換或送修料件為造艦正常現象，依約由原廠備料或採購更換。

請繼續往下閱讀...

海軍重申國防部發言人孫立方少將今晨受訪所言指出，目前現依實際需求換用艦、岸電執行泊港測試（HAT），台船碼頭岸電設備均設置穩壓器，未有電壓不穩定情事，續按計畫節點於4月依期程執行海上測試（SAT）。

海軍司令部強調，將持續以審慎嚴謹的態度控管預算執行及專案推展進度，以維全案執行順遂，亦請國人持續給予支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法