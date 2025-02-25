美國官方首度證實！ 台灣參加美泰「金色眼鏡蛇」軍演

美軍透過官方臉書專頁指出，台灣代表在內的200名跨國軍人，25日出席第44屆「金色眼鏡蛇軍演」。（圖取自Exercise Cobra Gold）

〔記者方瑋立／台北報導〕團結更強！美軍官方今（25日）透過「金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）」臉書粉專證實，我國國軍與美、泰、日、星、韓、印尼及大馬等國逾200名軍人齊聚泰國，共同為「金色眼鏡蛇2025軍演」揭開序幕。

據貼文內容，第44屆「金色眼鏡蛇軍演」今起開跑，來自美國、泰國、日本、新加坡、南韓、印尼、馬來西亞及台灣逾200名軍人，齊聚泰國素羅娜麗營區（Camp Suranaree）閱兵場為此揭開序幕。

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美國太平洋陸軍司令克拉克上將（Gen. Ronald P. Clark）會中表示，「我們在這個區域的共同目標，就是透過團結備戰來防止戰爭」，他強調，要預防戰爭需仰賴各方努力，感謝泰國今年全力投入第44屆「金色眼鏡蛇」的籌備工作。

據國防院資料顯示，美泰主導的「金色眼鏡蛇」軍演發起於1982年，至2010年此系列軍演已成為印太地區，除了俄羅斯之外，參加國家最多、兵力規模最大的陸上聯合軍事演習，2012年之後的參演人數雖有增減，參加國家也有微幅變動，但大致趨向穩定。印尼、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國和美國，被認為是此聯合軍演的核心成員。

美國駐泰國大使館官方資料顯示，第44屆「金色眼鏡蛇」軍演將持續至3月7日，本屆軍演聚焦於聯合軍事行動、多國人道援助與災害應變演練，旨在提升區域內各國軍隊的協同作戰能力，應對包括大規模天災及網路安全威脅等挑戰。

美軍今年派出超過3200名官兵參與，預計將有近30個國家直接或以觀察員身份參與演習。本屆演習安排多場重要演訓，包括2月27日的人道援助與災害應變示範（HADR DEMO）、2月28日的非戰鬥人員撤離行動（NEO/RJNO）、3月3日的兩棲登陸作戰（AMPHIB-JFEO），以及3月7日的聯合武力實彈演習（CALFEX）與閉幕典禮。

美軍強調，「金色眼鏡蛇」軍演不僅是美泰防務同盟的象徵，更展現美國與盟友、夥伴國家共同維護印太區域安全與穩定的承諾。

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