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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美烏礦產協議達共識 傳澤倫斯基最快2/28赴美簽字

2025/02/26 07:28

美國與烏克蘭傳出在礦產協議方面達成共識，最快本週五會簽署協議。（路透）美國與烏克蘭傳出在礦產協議方面達成共識，最快本週五會簽署協議。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭目前針對稀土礦產協議談判，有烏克蘭官員透露，美烏雙方已針對礦產協議達成共識，且烏克蘭總統澤倫斯基傳出計畫前往華府，最快可能在週五（28日）就能簽署。

綜合外媒報導，25日來自3名烏克蘭政府高層的消息證實表示，美國與烏克蘭已經針對經濟協議達成共識，此協議包含開發稀土礦產，而烏方希望簽署協議能確保美國持續的軍事援助。其中1名官員透露，礦產協議最快可能本週五就能簽署，目前也正在討論澤倫斯基赴美與川普會面。

官員提到，美國在礦產協議草案中已刪除不利於烏克蘭的條款，包括烏克蘭須提供「價值5000億美元」資源一說，同時也會更清楚地說明該協議將如何促進烏克蘭的安全與和平。

另一位官員表示，這項協議將為澤倫斯基和川普提供討論繼續軍援的機會，這也是烏克蘭急於促成該協議的原因之一。

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