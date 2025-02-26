維繫IDF空防戰力 空軍斥資17.5億元委修天劍防空飛彈

IDF經國號戰機掛載天劍二型飛彈。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕IDF經國號戰機近期掛載2枚空射型「雄風三型」超音速反艦飛彈，進行滑行測試，未來可望進一步強化空軍反艦戰力。在提升經國號戰機的戰力同時，空軍近期亦斥資17.5億元預算，委託中科院進行4年期的「天劍武器系統」委修案，維繫空防戰力，這項武器委修案，也可能涵蓋去年已撥交、射程可達80公里以上的增程型天劍二型（TC-2C）飛彈。

根據政府電子採購網資訊，空軍司令部今（26）日公告，空軍以17.5億元預算，委託中科院進行114年至118年度「天劍武器系統」維修案，並已自今年1月1日開始履約，預期執行至118年12月31日為止。

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我國空軍目前現役天劍系列空對空飛彈，包括天劍一型、天劍二型及天劍二型增程型，其中一型射程為8公里，二型可達60公里，另據了解，天劍二型增程型飛彈最大射程，可由60公里，一舉提升至80到100公里，不但飛行速度更快，且具有更好的抗電子干擾能力，對於中國軍機在台海空域活動，產生更大嚇阻作用。

目前天劍二型增程型飛彈，已分批撥交給空軍IDF經國號戰機部隊使用，去年4月就有網友拍攝到，1架IDF經國號戰機掛載4枚TC-2C飛彈、2枚短程的天劍一飛彈，升空執行任務的畫面，其中2枚TC-2C飛彈，是以前後排列方式掛於機腹下方，另2枚則是掛載在機翼上，顯示此架IDF經國號戰機，準備執行「制空任務」戰備巡弋。

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