美版鐵穹防空系統要「鍍金」？ 傳川普政府將改稱為「金穹」

以色列「鐵穹」防空系統正在攔截敵軍的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普今年1月簽署行政命令，要求美國國防部建置美版「鐵穹」防空系統，根據軍聞網站《防務新聞》（Defense News）等多家媒體26日報導，川普政府可能將以色列製的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，改稱為「金穹」（Golden Dome）系統，未來將以自主生產方式，扛起美國低空防禦的防線。

根據軍聞網站《防務新聞》、《防務一號》（Defense One），還有外媒《衛報》（The Guardian）的報導，美國將依照川普上月簽署的行政命令，落實「次世代飛彈防禦護盾」計畫，並引進以色列的「鐵穹」防空系統扮演低空防禦角色，且美國國防部官員向媒體證實，未來將改稱為「金穹」（Golden Dome）系統；美國國防部長赫格塞斯上周四於一段公開影片之中，也將鐵穹系統稱為「金穹或鐵穹」（the Golden Dome or Iron Dome）。

以色列國防軍官兵操作「鐵穹」防空系統。（彭博社）雖然尚不清楚美國將鐵穹系統名稱「鍍金」的理由為何，美國白宮等單位亦尚未回覆媒體置評請求，不過，外媒分析，身為億萬富翁的川普，喜歡將事物融入「金色」元素，他在今年初就職演說時宣示，美國將進入「黃金時代」。

鐵穹防空系統是以色列拉斐爾先進防禦系統公司，最廣為人知的產品，可用於攔截低空的飛彈以及火箭彈，每套系統可攜帶20枚攔截飛彈，作戰範圍可達70公里左右。美國有意引進「鐵穹」系統，並在國內自主生產。不過，無論這款系統被稱為「鐵穹」或「金穹」，外界對其在美國的實際防衛效益見解不一，因為美國領土面積相當大，與以色列國土面積小、人口稠密的作戰環境截然不同。

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