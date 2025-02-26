軍武新知》聯手大韓航空 南韓首架自製「忠誠僚機」原型機公開

南韓國防科學研究院（ADD）25日公開的首架自製忠誠僚機，全名為「低可視度無人空中僚機系統」（LOWUS）。（南韓國防科學研究院官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓國防科學研究所（ADD）昨（25）日宣布，其首架自製的「忠誠僚機」正式對外曝光。這架與該國民航龍頭大韓航空攜手開發的無人空中載具，採用低可視度的機體設計，除具備自主航行能力，也可與有人戰機編隊，更是以「偵、打一體」為任務導向的全新機種。這項計畫歷時4年，迎來首架原型機，目標在2027年升空，進入飛行測試階段。

南韓國防科學研究所官方新聞稿指出，這架在釜山的大韓航空航太技術中心棚廠亮相，全名為「低可視度無人編隊機」（Low Observable Wingman UAV System, LOWUS）的首款自製無人機，是南韓邁向有、無人機空中協同作戰的第一步；該計畫自2021年起至2027年止，由國防科學研究所主導這6年研發期程，聯手南韓防衛事業廳（방위사업청）、民航龍頭大韓航空（대한항공）等產官學代表共同開發。

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這架LOWUS無人機原型機，是南韓自主開發「忠誠僚機」的首例。國防科學研究所表示，該機可在飛行員監控下，自主進行偵察、電子戰和攻擊等空中任務，具備「偵、打一體」的作戰能力；經過多年研發，LOWUS目標在今（2025）年底完成首飛，並在後（2027）年展開有、無人機編隊的聯合飛行測試，由戰機飛行員在空中直接指揮無人機。

在南韓版「忠誠僚機」亮相後，國防科學研究所將持續研發無人機用引擎、主動相位陣列（AESA）雷達等核心技術，在相關技術領域邁入領先地位，以加速實現有、無人機編隊的複合作戰體系，肆應未來空戰的變化與新興威脅。

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