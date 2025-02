永遠不會停止戰鬥...以色列再度「預防性」空襲大馬士革

以色列昨(25)日晚間再度襲擊了敘利亞首都大馬士革南部的一個城鎮以及南部省份德拉,以軍稱空襲只針對軍事目標,他們不允許敘利亞南部成為第二個黎巴嫩。圖非本次任務照。(圖片取自以色列空軍)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕以色列在中東地區的軍事行動似乎尚未罷休,儘管以哈戰爭獲得短暫停火協議,但對打擊周圍其他地區的軍事行動依舊繼續,以色列昨(25)日晚間再度襲擊敘利亞首都大馬士革南部的一個城鎮,以及南部省份德拉(Daraa),以軍稱,這場空襲只針對軍事目標,他們不允許敘利亞南部成為第二個黎巴嫩。

根據《路透社》引述敘利亞電視台及當地消息報導,以色列戰機於25日晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革南部,空襲了這座城市以南約20公里的基斯韋鎮(Kisweh),敘國安全部門消息人士表示,攻擊目標是軍事基地,但沒有提供更多細節。當地居民及電視台指稱,以軍戰機也進一步空襲了南部省份德拉的一個城鎮。

請繼續往下閱讀...

以色列國防軍今日清晨在社群發表聲明表示,過去幾個小時,他們襲擊了敘利亞南部的軍事目標,包括指揮總部和多個據稱藏有武器的場所;以軍認為,敘利亞南部存在的武裝力量和軍事資產,對以色列平民已構成了威脅。

The IDF struck military targets in southern Syria, including command centers and multiple sites containing weapons, over the past few hours.



The presence of military forces and assets in the southern part of Syria pose a threat to Israeli civilians. The IDF will continue to… pic.twitter.com/46LVPwVolU