NASAMS防空系統有多強？ 挪威媒體曝實戰攔擊率達94％

挪威陸軍2023年5月於「無畏之盾」（Formidable Shield）演習期間，以NASAMS中程防空系統進行實彈演練。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院去（2024）年宣布售我3套NASAMS中程防空系統、2款新型搜索雷達，三項軍售已在今（2025）年初完成簽約後上網公告，首套系統可望今年底抵台並進駐台北市，強化首都圈空防。當外界高度關注之際，這套防空利器已經在烏克蘭戰場留下不少實績；挪威當地媒體近日報導指出，烏軍同型系統至今已摧毀逾900個敵目標，整體命中率高達94%。

這項數據是由挪威第一大報《晚郵報》（Aftenposten）刊出，並經烏克蘭軍聞網站「Militarnyi」轉載。該報導寫道，據挪威皇家空軍（RNoAF）駐烏支援組組長特羅伊特上校（Col. Per Steinar Trøite）所述，烏軍現有的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）至今已摧毀約900個敵空中目標，整體攔截率達94%，攔截的目標中有近6成為巡弋飛彈，但他未詳述是用何種彈藥成功擊落。

請繼續往下閱讀...

圖為一枚俄軍於2017年演習間發射的「伊斯坎德爾-K」（Iskander-K）巡弋飛彈。（美聯社資料照）

《晚郵報》報導進一步描述，烏克蘭2022年11月起以該系統攔截的巡弋飛彈，包含Kh-59、Kh-69、Kh-101、Kh-555（Kh-55衍生型），以及「口徑」（Kalibr）和「伊斯坎德爾-K」（Iskander-K）等型號。

NASAMS為美國、挪威聯合開發的防空飛彈系統，其具備與空軍彈藥共通的部署優勢，除AIM-9X「響尾蛇」短程空對空飛彈、歐系IRIS-T SLS短程防空飛彈，亦可搭載AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），運用其超音速性能，有效提前擊毀敵機、巡弋飛彈等空中威脅，保護領空安全。

烏克蘭從2022年獲得NASAMS防空系統至今打下的逾900個目標中，有近6成為俄軍的巡弋飛彈。（立陶宛國防部官方X帳號）

我國去年獲得美國同意，採購3套NASAMS防空系統、2款新型防空雷達後，前述3套系統和NASAMS彈藥已於今年1月、2月完成簽約採購，並公告於政府電子採購網。該系統可望自今年底起陸續抵台，並部署至雙北的淡水、松山兩處，與愛國者、天弓、陸劍二、復仇者等防空飛彈，共同扛起首都圈空防重任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法