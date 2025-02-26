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共艦隊進入澳洲南部經濟水域 紐西蘭設專屬網站公開動向
圖為在澳洲南部航行的055型巡洋艦「遵義艦」。（圖片取自紐西蘭國防部）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國解放軍海軍21日、22日連續兩天，在澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea）舉行實彈軍事演習，引發兩國強烈反應，並促使紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）展開外交行動。目前紐西蘭國防部已為共軍艦隊開設專屬網站，每日公布其地點、動向及照片。根據今日最新資訊，共艦已駛入塔斯馬尼亞島南部，並進入澳洲專屬經濟海域，向西航行中。
根據網站最新資訊，紐西蘭國防部表示，正與澳洲國防軍密切協調，繼續監視中國海軍特遣隊，並派出紐澳軍團級巡防艦「蒂卡哈號」（HMNZS Te Kaha）和補給船奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）持續跟監中。
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這支中共艦隊包括054A飛彈巡防艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」，以及903型綜合補給艦「微山湖號」。澳洲國防部本月13日率先證實，該艦隊在澳洲東北方活動，隨後，該艦隊向南航行至雪梨以東150浬處，後續在塔斯曼海進行連續2天的實彈軍事演習。