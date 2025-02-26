通用公司為MQ-9無人機加掛模組 瞬間變身首架反潛無人機！

圖中，MQ-9B無人機下方左右兩處，即為聲吶浮標分配器（SDS）吊艙。（圖片取自通用原子）〔記者吳哲宇／綜合報導〕反潛專用的無人機不需特別製造，通用原子公司近日宣佈，其透過在MQ-9B無人機上安裝聲納浮標分配器（SDS）吊艙，可直接為MQ-9B無人機增加反潛功能，成為首個具有反潛戰力的無人機。

軍聞網站「Sea Power」報導，通用原子航空系統公司於1月20日至1月30日期間，對MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，部署多個聲納浮標分配器（SDS）吊艙，進行反潛測試。報導指出，目前MQ-9B無人機已被證明，其具有追蹤水下目標的能力，並且透過通用原子新設計的SDS吊艙，進一步加強反潛能力。

通用原子總裁亞歷山大（David R. Alexander）表示，這次測試代表無人操作能力的一次重大飛躍，也是證明無人機能夠執行不間斷反潛戰的一個重要里程碑。通用原子預計市場對它的興趣會越來越大，因為其擁有強大的海上能力，而且成本遠低於傳統的海上載人平台。

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通用原子也曾在2020年進行這項測試，並且完全參照現役反潛巡邏機使用聲納浮標搜索的標準流程進行。掛載聲納浮標分配器（SDS）吊艙的MQ-9B無人機，首先在搜索區域投下一枚海洋測溫浮標（BT），再依據測得的海水溫度垂直切面資訊，設定主動、被動聲納浮標的工作參數，並連續投下7枚被動定向浮標（DIFAR），形成浮標陣列。獲得水下目標概略位置後，再先後投下2枚主動定位聲納浮標（DICASS），最終確定目標位置。

在這場3小時的試驗中，無人機的任務是運載與投放聲納浮標，接收與轉發浮標信號，浮標獲取的各類資訊，則由無人機通過衛星實時傳送至飛控站處理，並生成目標航跡。

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