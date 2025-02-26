俄烏資訊戰！法政府機構報告：莫斯科年砸340億「大外宣」、散布假消息

烏克蘭偵察部隊指揮官在前線巡邏。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭除使用砲彈還打資訊戰。法國政府監控外國數位干擾情況的監督機構Viginum 25日發布報告稱，莫斯科每年為資訊戰投入近10億歐元（約新台幣340億元），在西方詆毀烏克蘭政府，製造混亂，並為俄方爭取支持。

《法國國際廣播電台》報導，Viginum報告指出，俄羅斯最近3年來有組織地發動一場資訊戰，為入侵烏克蘭行動辯解，為俄羅斯爭取支持。

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據報導，Viginum負責人Marc-Antoine Brillant指出，研究顯示，俄羅斯有一套行之有年，並久經考驗的資訊戰理論，有明確的意識形態路線。自俄羅斯2014年兼併克里米亞後，這些資訊戰行動開始加速，尤其是在2022年，也就是俄烏戰爭爆發第一年。而俄方資訊戰的目標主要指向法國、歐洲、烏克蘭和非洲。

上述報告根據俄羅斯政府內部資料，以及接受俄羅斯政府旨意行動的個體或提供資金者的說法，整理幾項數位干預行動的方式，結果顯示，莫斯科每年為資訊戰投入近10億歐元。

Viginum負責人Marc-Antoine Brillant就此指出，這證明假消息以及宣傳都是俄羅斯試圖破壞穩定的戰略的主要手段。

他進一步表示，一些有影響力的網紅常在不知情的情況下被利用，傳播他們不知道來自何處的內容。

這份報告以新聞平台《歐洲之聲》為例指出，俄羅斯一些干預行動特別針對法國媒體和媒體的事實核查工作，在西方詆毀烏克蘭政府。報告認為，這些干預行動或能接觸到一些主張停止支持烏克蘭的歐洲政治人物。

另外，在烏克蘭境內則有一個由超過200個網站組成的網路，大量傳播來自一些親俄羅斯媒體的內容。

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