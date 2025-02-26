共同對抗伊斯蘭國 德A400運輸機首度為英颱風戰鬥機加油

英國皇家空軍颱風戰鬥機接受德國空軍A400M加油機空中加油。（取自英國皇家空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家空軍21日表示，其駐紮於中東的颱風戰鬥機，日前首度接受德國空軍的A400M運輸機空中加油，且相關訓練不分日、夜多次進行，此舉有助於二國在執行打擊中東伊斯蘭國行動時，強化盟軍之間的作戰彈性與作業互通性。

英國皇家空軍表示，這項演練不僅是英國所屬颱風戰鬥機，與德國所屬A400M運輸機首度配合，進行空中加油，也可使英國皇家空軍的飛官，可以掌握戰機接受不同型機加油時的相關技術，進而提高反制伊斯蘭國行動的能力。

一位英國皇家空軍飛官表示，英國皇家空軍雖有接受他國飛機的經驗，但與A400M運輸機配合的模式仍然不同，例如接受加油時的飛行速度、加油軟管的對接，以及夜間任務作業時，都會在細微之處有著巨大差異。不過，德國空軍運輸機的機組人員相當專業，使得英軍非常樂於與德國官兵合作。

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A400M是空中巴士的戰略、戰術運輸機，其透過4具渦輪螺旋槳發動機作為動力來源，包括英國、法國、德國、西班牙等都是用戶。雖然主要任務是運送人員與物品，但由於其可攜帶超過5萬公斤的燃油，因此也可透過機翼下方的加油管，為其他飛機加油，用途廣泛。

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