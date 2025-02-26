法國擬擴核保護傘 助歐洲抗衡美國退縮

法國「飆風」（Rafale）戰機攜帶可攜帶核彈頭的ASMP-A飛彈進行試飛。（圖：法國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》報導，法國計劃運用其核威懾力量，強化歐洲安全防禦，並考慮在德國部署搭載核武的戰機。此舉不僅回應美國可能撤離歐洲的態勢，也意在向俄羅斯總統普廷展現堅定立場。隨著地緣政治局勢動盪，歐洲正尋求更獨立的安全保障。

法國「飆風」（Rafale）戰機掛載的ASMP-A飛彈（Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré），是一種法國研發的超音速空射巡航飛彈，攜帶核彈頭，是法國核威懾力量的重要組成部分。（圖：法國國防部）

德國大選後有望成為新任總理的梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲英、法兩國擴大核保護傘，盼讓歐洲在美國總統川普影響下實現安全自主。一名法國官員透露，將核戰機部署至德國「技術上不難，且能傳遞強烈訊息」。此舉也可能促使英國首相施凱爾（Keir Starmer）跟進，強化對歐洲安全的承諾。

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法國總統馬克宏日前與梅爾茨會談後，赴白宮向川普闡述歐洲安全與烏克蘭防禦藍圖。適逢俄烏戰爭三周年，川普卻表示，若和平協議達成，美國將不再為烏克蘭提供安全保證，讓歐洲盟友感受到壓力。

美國長期在德國部署約100枚核飛彈，構成歐洲安全的基石。然而，川普政府對歐洲事務的冷淡態度，促使法國展現獨立姿態。法國目前擁有約300枚核武，屬其「威懾力量」（Force de dissuasion）計畫，獨立於北約（NATO）；英國則以「三叉戟」（Trident）核潛艇融入北約防禦體系。

梅爾茨警告，若美國立場轉向「漠視歐洲命運」，歐洲須自謀出路。他並提及巴黎與倫敦應商討核保護擴展可能。英國前首相強森（Boris Johnson）則在基輔受訪時主張，基於俄羅斯威脅，烏克蘭擁有核武具「道德正當性」。

俄烏戰爭持續膠著，美國24日在聯合國決議案中與俄羅斯同陣反對譴責普廷，凸顯與歐洲盟友的分歧。烏克蘭總統澤倫斯基拒簽美方一項涉及5000億美元（約新台幣1.64兆元）礦產財富的草案，因其缺乏安全保證。川普則稱，歐洲維和部隊或許能進駐烏克蘭，並指普丁對此「不反對」，預估戰爭數週內可停火。

普廷則在莫斯科表態，願與美國合作開發稀土礦產，並不排除歐洲參與和平進程。英國外相拉米（David Lammy）痛批普廷為「靠詭計運作的KGB特工」，強調俄入侵「毫無正當性且野蠻」。

德國外交人士透露，梅爾茨正忙於組建聯合政府，歐洲核保護談判尚未啟動。分析人士指出，若美國撤核武，法國此舉將更具急迫性，並可能帶動英國調整政策。馬克宏強調，和平「不得是烏克蘭的投降」，呼籲歐洲承擔更大防禦責任，為不確定的未來做好準備。

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