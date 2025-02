俄Su-57首次「意外」現身伊朗！ 疑發動機故障或藉機推銷

一架Su-57原型機(或稱T-50),在參加完2025印度航空展的返航途中,降落在伊朗阿巴斯港的第九戰術空軍基地,這架飛機疑似發生了發動機或其他故障。圖中可見其座艙罩已拆除。(圖片擷取自@BabakTaghvaee1的X帳號/本報編輯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕俄羅斯第五代戰機Su-57近期被拍攝到出現在伊朗阿巴斯港的空軍基地,這是Su-57首次被公開出現在伊朗。據稱這架戰機是參加完印度航展後準備返國,目前尚不清楚這架戰機,是因為發動機或其他部件故障而緊急降落,還是純粹中繼停留,不過,Su-57戰機出現在伊朗,著實引發很大的想像空間。

社群網路上近期流傳一段畫面顯示,俄羅斯的Su-57戰機在伊朗境內基地被拍攝到,起初空中的衛星畫面及一段滑行影片,證實了Su-57的出現,後續又有部分基地內的近照流出。目前尚不清楚該機出現在伊朗基地的確切原因,不過這確實是Su-57首次被目擊在伊朗出現。

