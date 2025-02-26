俄Su-57首次「意外」現身伊朗！ 疑發動機故障或藉機推銷

一架Su-57原型機（或稱T-50），在參加完2025印度航空展的返航途中，降落在伊朗阿巴斯港的第九戰術空軍基地，這架飛機疑似發生了發動機或其他故障。圖中可見其座艙罩已拆除。（圖片擷取自@BabakTaghvaee1的Ｘ帳號／本報編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄羅斯第五代戰機Su-57近期被拍攝到出現在伊朗阿巴斯港的空軍基地，這是Su-57首次被公開出現在伊朗。據稱這架戰機是參加完印度航展後準備返國，目前尚不清楚這架戰機，是因為發動機或其他部件故障而緊急降落，還是純粹中繼停留，不過，Su-57戰機出現在伊朗，著實引發很大的想像空間。

社群網路上近期流傳一段畫面顯示，俄羅斯的Su-57戰機在伊朗境內基地被拍攝到，起初空中的衛星畫面及一段滑行影片，證實了Su-57的出現，後續又有部分基地內的近照流出。目前尚不清楚該機出現在伊朗基地的確切原因，不過這確實是Su-57首次被目擊在伊朗出現。

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Serious embarrassment to Indian Air Force

SU-57 of indian air force, enroute to Moscow, made an unauthorized appearance in Iranian air space, force landed by Iran's Air defence / Air Force. Indian defence minister had to apologise to IRGC.

The aircraft was allowed to fly… pic.twitter.com/rO4l78bXlm — Open Secrets （@OpenSecrets7Ave） February 25, 2025

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，影像資訊顯示1架Su-57原型機（或稱T-50），在參加完2025印度航空展的返航途中，降落在伊朗東南部阿巴斯港的第九戰術空軍基地，這架飛機疑似發生了發動機或其他故障，因此一直滯留在地面上，儘管之後幾天嘗試起飛離場，但又失敗了，目前尚不清楚這架蘇-57戰機，是否已成功經離開伊朗。

衛星影像顯示，俄羅斯第五代戰機Su-57近期被拍攝到出現在伊朗阿巴斯港的空軍基地，這是Su-57首次公開在伊朗出沒。（圖片擷取自@markito0171的Ｘ帳號）

報導表示，這架Su-57試圖起飛但再次遇到問題，不得不第二次緊急降落，還有照片顯示，據稱在第二次緊急降落後失去了座艙蓋。雖然這些報告尚未得到證實，但從21日的衛星圖像來看，戰機仍在基地，且從不尋常的座艙罩與發動機狀況來看，發生技術問題的說法可能為真。

俄羅斯Su-57戰機「意外」出現在伊朗，不乏令人遐想，俄國是否因故向伊朗高層推銷展示，或向伊朗提供有利的技術支援，目前尚無法得知，不過這凸顯了伊朗與俄羅斯之間的緊密關係，伊朗也逐漸將部分老舊的美系裝備，汰換成自製或俄系裝備，例如伊朗聲稱正在從俄羅斯接收先進的Su-35S戰鬥機。

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