澤倫斯基訪美倒數！CNN：美烏資源重建協議達共識

時任總統參選人川普2024年9月27日在紐約川普大樓，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）26日報導，根據一名烏克蘭官員的說法，美國和烏克蘭已就自然資源和重建協議的條款達成一致共識。

這名消息人士表示，雙方達成協議的條款，是因為「所有不能接受的內容，都已從文本中刪除，現在更清楚地闡明了這項協議，將如何促進烏克蘭的安全與和平」。

CNN指出，美國尚未證實是否已就協議條款達成一致。然而，烏克蘭總統澤倫斯基預計將在未來幾天訪問華盛頓。

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美國總統川普週二（25日）在白宮橢圓形辦公室表示：「我聽說他（澤倫斯基）星期五要來。如果他願意，而且想和我一起簽署協議，我當然沒問題。我知道這是一件大事，非常大的事。」

此前，同一位消息人士週一（24日）告訴CNN，烏克蘭準備同意一項協議，允許美國取用其稀土礦產，以換取美國參與烏克蘭重建基金。這名消息人士表示，美方曾拒絕在草案中納入安全保證。

目前尚不清楚最新草案中，關於烏克蘭安全的確切措辭。

CNN週一援引一位熟悉談判的烏克蘭消息人士所言報導稱，有關資源協議一些更棘手的細節，將在後續談判中協商，美、烏兩國總統可能會親自討論安全保證。

稍早的協議版本中，川普政府要求分享烏克蘭價值5000億美元（約新台幣16兆3950億元）的稀土和其他礦產，換取美國已經提供給基輔的援助，但遭到澤倫斯基拒絕。

一位消息人士上週末告訴CNN，澤倫斯基無法接受該版本的協議，因為它沒有包含美國的「義務」，卻「期望烏克蘭提供一切」。不過從那時起，有跡象顯示，兩位領導人正逐漸接近達成協議。

法國總統馬克宏週一訪問白宮時，讚揚川普「決定與澤倫斯基總統合作，並達成這項對美國和烏克蘭都非常重要的稀土和關鍵礦產協議」。

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