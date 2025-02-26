師承南韓K2 土耳其自製「阿勒泰T1」戰車將產85輛

土耳其國防工業部長哈盧克．古爾根日前宣布，阿勒泰戰車T1批次將製造85輛，分4年交付。（圖片取自BMC防禦）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼土耳其武裝部隊2023年接收2輛土耳其製造的首款戰車「阿勒泰」（Altay）後，今年再傳出新消息，土耳其國防工業部長哈盧克．古爾根（Haluk Görgün）日前宣佈，阿勒泰戰車T1批次將製造85輛，分4年交付。

軍聞網站「Defence 24」25日報導，阿勒泰T1戰車今年起至2028年共4年間，將逐年產製3輛、11輛、41輛和30輛；阿勒泰T2戰車則從2028年開始製造，動力引擎從南韓製造改為本土製造之外，並有如新型裝甲、隔離彈藥配置、雷射導引射擊能力、移動網偽裝等改進方案。除此之外，目前規劃T3生產批次將配備無人遙控砲塔。

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「阿勒泰」戰車是土耳其在2007年提出的「新主力戰車」研發計畫，由土耳其國防部與該國車輛製造商奧托卡（Otokar）簽署協議實施，最初的合作對象是歐洲廠商，它的原型車引擎就採用德國MTU公司的1500馬力柴油主機。不過，隨著土耳其在北約防衛工作上的疏離，以及向俄國採購「S-400」防空飛彈爭議，多數歐洲公司聯合拒絕出售動力系統給土耳其，使得阿勒泰戰車量產計畫被迫停頓。

奧托卡公司隨後與南韓現代樂鐵公司（Hyundai Rotem），簽訂共同開發新型戰車原型車的合約。在合約框架內，現代樂鐵公司向土耳其方面，轉移了南韓K2「黑豹」主力戰車（KNMBT）中使用的所有技術。

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