中國軍事威脅不斷 賴清德勉高階將官更自我要求

孔乃德是由基層士兵轉任志願役軍官，這次晉任締造我國軍第一位基層士兵晉升中將的紀錄。（總統府提供）〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今日主持3月份將官晉任授階典禮，孔乃德、楊承華、毛建秋3人晉任中將，另有9人晉任少將。賴清德表示，面對中國持續不斷的軍事威脅，高階幹部更要自我要求，戮力戰訓，期許將官在新的崗位上發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心打造現代化的國軍，共同守護國家安全。

賴清德今日在總統府主持典禮，包括總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令唐華、空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。



賴清德表示，現場共有12位晉任將軍，孔乃德、楊承華、毛建秋3位晉任中將，萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠9位晉任少將，各位即將承擔更重大的責任，為部隊、為國軍，更要為國家做出更多貢獻。

賴清德表示，孔乃德是由基層士兵轉任志願役軍官，這次晉任締造我國國軍第一位基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單；楊承華是國軍阿帕契攻擊直升機建軍的主要推手，不只飛行技術高超，也有優異的外語能力，是我第一位赴美試飛該機型的飛行員。

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總統賴清德表示，面對中國持續不斷的軍事威脅，高階幹部更要自我要求，戮力戰訓。（總統府提供）賴接著指出，毛建秋在通次室資戰處處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，除了強化國軍資通部隊應對網攻的能力，也提升守護網路安全的能量，感謝各位不論在人事整備、戰備演訓、後勤維保，或者指管通情、預算財務、武器生產等各領域任務，都戮力以赴，讓國軍聯戰效能更加精進，國防力量不斷提升。

賴清德表示，面對中國持續不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務，期待大家在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力，打造現代化的國軍，共同守護國家安全。

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