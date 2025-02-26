礦產協議傳將簽署 川普嗨：烏克蘭將獲得「繼續戰鬥的權利」

美烏雙方已針對礦產協議達成共識，最快本週簽署。美國總統川普稱，烏克蘭獲得「繼續戰鬥的權利。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員透露，美烏雙方已針對礦產協議達成共識，且烏克蘭總統澤倫斯基傳出計畫前往華府，最快可能在週五（28日）就能簽署。對此，美國總統川普「嗨翻」，稱烏克蘭獲得「繼續戰鬥的權利」。

綜合外媒報導，烏克蘭政府高層的消息證實表示，美國與烏克蘭已經針對經濟協議達成共識，此協議包含開發稀土礦產，最快在本週五就能簽署；儘管尚未確認協議是否能順利達成，美國總統川普表示，作為這項交易的回報，烏克蘭將獲得「繼續戰鬥的權利」（the right to fight on）。

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川普向記者透露，烏克蘭非常勇敢，但是「沒有美國及支援的金錢和軍事裝備，這場戰爭將在很短的時間內結束」，當被追問是否繼續供應烏克蘭軍武，川普指出：「也許直到我們與俄羅斯達成協議之前...否則將繼續（供應）下去。」

川普也強調，在任何和平協議生效後，烏克蘭需要保持某種形式的和平，但這需要「每個人都可以接受」。

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