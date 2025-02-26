建中學霸阿帕契飛官 新任航特部指揮官楊承華歷練豐富

航特部指揮官楊承華（左）曾是建中畢業的「學霸」。照片為他擔任陸航601旅旅長時期所攝。（資料照，取自陸航601旅臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今（26）日主持3月份將官晉任授階典禮，包括孔乃德、楊承華、毛建秋等3人晉任中將。其中，新任航特部指揮官楊承華，不僅是我國首位赴美試飛「阿帕契」攻擊直升機的飛官，更有著建中「學霸」學歷，以及擔任航特部601旅旅長、前總統蔡英文「永和」警衛室外衛主任要職，表現深獲肯定，也使他獲得自航特部參謀長直升指揮官的契機。

楊承華是陸軍官校82年班畢業，在他就讀軍校前，是建國高中畢業的「學霸」，隨後從軍成為直升機飛官。他曾經飛過OH-58D戰搜直升機，在我國向美國採購AH-64E「阿帕契」攻擊直升機時，也成為我國首批赴美試飛該型機的飛官，具有優異的飛行技術。

楊承華在2020年底晉升少將，先是擔任陸航601旅旅長，隨後在2023年5月轉任蔡英文「永和」警衛室外衛少將主任，負責總統維安任務。由於涉及總統、副總統特勤的軍職將領，多由具備國安背景或者憲兵擔任，也使楊承華受到矚目。隨後，楊承華接任航特部少將參謀長，並晉任航特部中將指揮官。

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為國軍資通電軍要角的毛建秋晉任中將。（資料照）至於被賴總統盛讚爭取到跨國網安演習的毛建秋中將，則是長年經手我國資通業務的資深將領，也是國軍創立資通電軍指揮部的核心人物之一，他曾任網路戰聯隊聯隊長，並於2021年隨著單位主官位階提升而晉升少將，隨後擔任資通電軍副指揮官、聯二（通次室）資戰處長，曾於中共去年10月實施「聯合利劍-2024B」演習時，對外說明中共資電與網路侵擾手段，現則晉任資通電軍中將指揮官。

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