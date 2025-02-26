德國Twister無人機亮相 可全自動起降、蜂群作戰

德國量子系統公司推出一款名為「旋風」（Twister）的新型偵察無人機。（圖擷取自Quantum-System官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，德國量子系統公司（Quantum-System）24日正式揭曉一款名為「旋風」（Twister）的新型偵察無人機。這款無人機能實現全自動起降，也可進行蜂群作戰，無需人工介入，成為一大技術亮點。

據報導，該公司在2025年國防創新論壇展覽（Defense Innovation Forum 2025）上，展示其細節。自2024年起，量子系統已在烏克蘭設廠，為德國國防軍生產無人機，此次推出的「Twister」，被定位為小巧靈活的偵察利器，補充現役「向量」（Vector）無人機的功能。

「Twister」是一款採用電動垂直起降（eVTOL）技術的定翼型無人機，僅重3.8公斤，單人即可操作，無需彈射器等外部設備。其緊湊設計讓它能裝進小型攜行箱，方便運輸。據開發商透露，「Twister」航程達15公里，續航力最長90分鐘，從部署到進入戰備狀態僅需2分鐘，展現高效應戰能力。

請繼續往下閱讀...

Quantum-Systems持續擴充「向量」（Vector）無人機（見圖）產能，滿足烏軍戰場監偵需求。Quantum-Systems持續擴充Vector無人機（見圖）產能，滿足烏軍戰場監偵需求。（圖擷取自Quantum-System官網））量子系統烏克蘭分公司總監別列日尼（Oleksandr Berezhnyi）表示：「我們將『Twister』視為無人機群的一部分。在特定場景下，一名操作員可同時操控多架『Twister』，它們能伴隨部隊行動、執行偵察或鎖定目標。」基本款搭載「夜鷹2型」（Nighthawk2）光學模組，具備日間與熱成像功能，且模組可在戰場上快速更換，無需大幅改動機體設計。

此外，「Twister」還能加裝高性能光學雷達（LiDAR），不僅適用於戰術偵察，還將取代專為地形測繪設計的「Trinity」系列無人機。別列日尼補充：「搭載光學雷達後，它能精準掃描地形，協助軍方判斷登陸點與壕溝位置。」另一優勢在於其訊號中繼功能，可延伸包括「Vector」在內的其他量子系統無人機航程，增強戰場協同能力。

「Twister」的eVTOL技術，使其能從隱秘地點或狹窄空間起飛，大幅降低操作員暴露風險，精準著陸更能保護設備完整性。然而，最具突破性的是，其搭配的「DronePort」自動化系統。這套如同「機械手臂」的裝置，能讓無人機起降全程自動化，徹底排除人工參與。據量子系統透露，一座「DronePort」最多可容納3架「Twister」，並確保它們隨時充滿電力，準備下一次任務。

《Militarnyi》早前報導，量子系統計劃2025年在烏克蘭加倍無人機產量。目前，烏克蘭已擁有本土化的無人機組裝廠，並設有研發中心與維護部門，形成完整產業鏈。這款「Twister」的問世，不僅展現技術創新，也凸顯烏克蘭在戰時對無人機戰力的迫切需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法